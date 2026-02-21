Ο Τραμπ χάνει το αγαπημένο του διαπραγματευτικό εργαλείο για ειρήνη και κέρδος - Οι εναλλακτικές του

Έκτοτε, έχει απειλήσει με δασμούς για να προωθήσει στόχους της εξωτερικής του πολιτικής σε διαμάχες που αφορούν τη Γροιλανδία, τη Γάζα και την εισροή συστατικών φαιντανύλης από την Κίνα. Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τους δασμούς για να διευθετήσει πέντε από τους οκτώ πολέμους για τους οποίους έχει ισχυριστεί ότι συνέβαλε στον τερματισμό τους, συμπεριλαμβανομένης μιας δεκαήμερης σύγκρουσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

«Ετοιμάζονταν να κάνουν κάποια άσχημα πράγματα, αλλά μας έχουν προσφέρει μεγάλη εθνική ασφάλεια, αυτοί οι δασμοί», είπε ο Τραμπ, μιλώντας κάτω από μωβ φωτισμό στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Η απόφαση του δικαστηρίου ενδέχεται, σύμφωνα με την Washington Post, να αναστατώσει τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις του Τραμπ με παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο Πεκίνο τον επόμενο μήνα. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους δασμούς που ο Τραμπ χρησιμοποιούσε ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα στη δεύτερη θητεία του, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιήσει εναλλακτικές νομικές εξουσίες που είχε χρησιμοποιήσει για την επιβολή δασμών κατά του Πεκίνου στην πρώτη του θητεία.

«Αυτό που έχασε είναι το ταχύτερο όπλο του, αλλά όχι το μοναδικό, για την αύξηση των δασμών», δήλωσε η Κάρι Χίρμαν, ανώτερη ερευνήτρια οικονομικών σπουδών στο Ινστιτούτο Brookings.

Οι εναλλακτικές Τραμπ

Εν αναμονή της απόφασης, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναγνώριζαν ότι μια ήττα θα αποτελούσε ψυχολογικό και ρητορικό πλήγμα για μία από τις χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες του Τραμπ. Ταυτόχρονα, έλεγαν, η απόφαση θα απομάκρυνε ένα αντιδημοφιλές και διχαστικό ζήτημα εντός της συμμαχίας του Τραμπ και θα καθησύχαζε επενδυτές και επιχειρήσεις που ανησυχούν ότι οι δασμοί συμβάλλουν στον πληθωρισμό — ένα πιθανό πολιτικό δώρο.

Ο Τραμπ επέλεξε να μην ακολουθήσει αυτή τη διέξοδο την Παρασκευή. Αντίθετα, ανακοίνωσε άμεσο παγκόσμιο δασμό 10% βάσει διαφορετικής νομικής εξουσίας και προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν πιο δραστικά μέτρα.

«Μπορώ να επιβάλω εμπάργκο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω ούτε 1 δολάριο», είπε. «Δεν έχει σημασία, γιατί έχουμε πολύ ισχυρές εναλλακτικές που εγκρίθηκαν από αυτή την απόφαση. Ξέρετε, εγκρίθηκαν από την απόφαση, για όσους πίστευαν ότι μας είχαν στριμώξει».

Ωστόσο, αυτές οι εναλλακτικές είναι λιγότερο ευέλικτες από την εξουσία έκτακτης ανάγκης που ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο. Μία από αυτές απαιτεί σημαντική αιτιολόγηση για την επιβολή. Μια άλλη, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, λήγει σε 150 ημέρες εκτός αν το Κογκρέσο την παρατείνει.

«Είναι μια λίγο πιο μακρά διαδικασία», είπε ο Τραμπ την Παρασκευή. «Νόμιζα ότι θα έκανα τα πράγματα απλά, αλλά δεν μας άφησαν».

Παρά τις προσπάθειές του να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της απόφασης στην εξουσία του, ο Τραμπ επιτέθηκε στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που αποφάσισαν εναντίον του, χαρακτηρίζοντάς τους «ανόητους και λακέδες των Ρεπουμπλικανών κατ’ όνομα μόνο και των ριζοσπαστών αριστερών Δημοκρατικών». Ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι επηρεάστηκαν από ξένα συμφέροντα και τους αποκάλεσε «αντιπατριώτες», κλιμακώνοντας τις επιθέσεις του κατά της δικαιοσύνης μετά από μια σπάνια δυσμενή απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας.

Η απόφαση περιορίζει σημαντικά την ικανότητα του Τραμπ να αυξομειώνει απειλές κατά βούληση, στοχεύοντας ηγέτες και χώρες που τον δυσαρεστούν ή από τους οποίους επιδιώκει μια γρήγορη παραχώρηση.

«Αυτές οι εντελώς τυχαίες συνδέσεις με διάφορα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τον Τραμπ, αυτό πλέον υποχωρεί», δήλωσε ο Τζέικομπ Φανκ Κίργκεγκααρντ, ανώτερος ερευνητής στο Bruegel, δεξαμενή σκέψης με έδρα τις Βρυξέλλες που επικεντρώνεται στην οικονομική πολιτική.

Άλλες χώρες και εμπορικά μπλοκ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν ευκολότερο έργο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε πιο παραδοσιακή, περιορισμένη βάση εμπορικών συνομιλιών, ακόμη κι αν ο Τραμπ βρει τρόπο να διατηρήσει ουσιαστικούς δασμούς, είπε.

Ένας ανώτερος ξένος διπλωμάτης, που έχει εργαστεί εκτενώς σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ότι οι δασμοί πιθανότατα θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντική απειλή για το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι αν ο Τραμπ δεν μπορεί να τους προσαρμόζει τόσο εύκολα ως μοχλό για μη εμπορικές απαιτήσεις.

«Μέχρι τώρα, όλοι έχουμε μάθει ότι ο άνθρωπος είναι αδυσώπητα δημιουργικός», είπε ο διπλωμάτης, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του για να συζητήσει ευαίσθητες διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου όταν συνεργάτης του του παρέδωσε σημείωμα κατά τη διάρκεια συνάντησης με κυβερνήτες. Χαρακτήρισε την απόφαση ντροπή και ολοκλήρωσε τη συνάντηση περίπου 10 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με άτομο που είχε σχετική ενημέρωση.

Ο Τραμπ λέει συχνά ότι η λέξη «δασμοί» είναι η αγαπημένη του, παρουσιάζοντάς τους ως εργαλείο για την ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης, τη μείωση της εξάρτησης από ξένες εισαγωγές, τη δημιουργία κρατικών εσόδων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής του ισχύος στο εξωτερικό.

«Αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτή την υπόθεση εθνικής ασφάλειας-χρυσωρυχείο, ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΜΕΝΟΙ!» έγραψε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα στην πλατφόρμα Truth Social.

Η απόφαση είναι πιθανό να έχει άμεσο αντίκτυπο σε τουλάχιστον μία εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφού ο Τραμπ επέβαλε εκτεταμένους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν σε μια συμφωνία για τη μείωση των εμπορικών φραγμών με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές, μια ρύθμιση που κάποιοι αναγνώρισαν ότι ευνοούσε δυσανάλογα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευρωπαίοι νομοθέτες δήλωσαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιθανό να καθυστερήσει την έγκριση της συμφωνίας, καθώς μελετά τις επιπτώσεις της απόφασης.

Κριτική

Οικονομολόγοι έχουν αμφισβητήσει πολλούς από τους ισχυρισμούς του προέδρου για τους δασμούς, οι οποίοι συγκαταλέγονται σταθερά μεταξύ των πιο αντιδημοφιλών πολιτικών του Τραμπ. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν τους δασμούς όταν εισάγουν αγαθά και συχνά μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές, την ώρα που η ακρίβεια έχει αναδειχθεί σε βασικό σημείο πίεσης για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι Αμερικανοί εκφράζουν γενικά αποδοκιμασία για τον χειρισμό των δασμών από τον Τραμπ από τότε που τους εισήγαγε για πρώτη φορά τον Απρίλιο. Το 64% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση Washington Post–ABC News–Ipsos που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ζήτημα των δασμών, ποσοστό σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο του Απριλίου, παρά τις προσπάθειές του να επηρεάσει την κοινή γνώμη.

Οι δασμοί αναδείχθηκαν επίσης ως ένα από τα πρώτα ζητήματα που προκάλεσαν ρήγμα στον ήδη εύθραυστο συνασπισμό του Τραμπ. Ορισμένοι εταιρικοί κολοσσοί, podcasters και ακόμη και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές που υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του κατά την προεκλογική εκστρατεία, άσκησαν δημόσια κριτική στην πολιτική. Ένα νομικό κέντρο που χρηματοδοτείται από πλούσιους συντηρητικούς στήριξε την αγωγή κατά των δασμών.

Η αποτυχία αυτή ενδέχεται να απομονώσει περαιτέρω τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος έχει υποστηρίξει τους δασμούς και διατηρεί την εύνοια του προέδρου, αλλά έχει ενοχλήσει άλλους συμβούλους. Ο Λάτνικ συνόδευσε τον Τραμπ στην ενημέρωση Τύπου την Παρασκευή, αλλά δεν μίλησε.