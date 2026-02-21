ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μερτς: Όχι σε νέα χαλάρωση του «φρένου χρέους» πριν το 2029
Ειδήσεις
21:15 - 21 Φεβ 2026

Μερτς: Όχι σε νέα χαλάρωση του «φρένου χρέους» πριν το 2029

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο νέας χαλάρωσης των ορίων δανεισμού της Γερμανίας εμφανίστηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να στηρίξει περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους πριν από τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Μιλώντας στο κρατικό δίκτυο ARD, στο περιθώριο του συνεδρίου του κόμματός του, του Christian Democratic Union (CDU) στη Στουτγάρδη, ο Μερτς τόνισε ότι η ανάληψη επιπλέον χρέους θα ήταν «ανεύθυνη». Όπως σημείωσε, «αναλαμβάνουμε ήδη αρκετό χρέος κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη νίκη του στις εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου, ο καγκελάριος προχώρησε σε ταχεία χαλάρωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων ορίων δανεισμού – του λεγόμενου «φρένου χρέους» – απελευθερώνοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόφαση εκείνη, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και εντός της εκλογικής του βάσης. Επικριτές υποστήριξαν ότι το αυξημένο δημοσιονομικό περιθώριο ενδέχεται να κατευθύνθηκε σε τρέχουσες δαπάνες αντί να αξιοποιηθεί για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υποεπένδυσης.

Στο συνέδριο της Στουτγάρδης, το CDU ενέκρινε επίσης ψήφισμα κατά οποιασδήποτε περαιτέρω μεταρρύθμισης του «φρένου χρέους», στέλνοντας σαφές μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας ενόψει των επόμενων ετών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός
Ειδήσεις

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»
Ειδήσεις

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής
Ειδήσεις

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 16:57

Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 16:52

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:45

Άρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:36

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Magazino
29/05/2026 - 16:33

«Ζεστός» ο Ντε Νίρο για νέα συνεργασία με τον Σκορσέζε

Πολιτική
29/05/2026 - 16:20

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:18

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:12

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

Ειδήσεις
29/05/2026 - 15:57

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 15:53

ΔΥΠΑ: Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Ειδήσεις
29/05/2026 - 15:52

Άμυνα: Η Πολωνία ανοίγει τον δρόμο στο SAFE με εκταμίευση 6,6 δισ. ευρώ

Magazino
29/05/2026 - 15:38

Το πρώτο βιβλίο για παιδιά από το El Sombrero είναι γεγονός

Πολιτική
29/05/2026 - 15:35

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Η πολιτική αλλαγή περνά από την περιφέρεια και την ανάπτυξη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/05/2026 - 15:20

Το «This is Athens City Festival» έφερε Greek cinema vibes στο Πάρκο Ελευθερίας

Οικονομία
29/05/2026 - 15:17

Στις αγορές το Δημόσιο με νέο έντοκο 52 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 15:09

Πυρηνική ενέργεια: Τι εξετάζει η Ελλάδα - Τα μηνύματα Τσάφου και το νέο σχέδιο

Πολιτική
29/05/2026 - 14:56

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης

Νομίσματα
29/05/2026 - 14:53

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Πολιτική
29/05/2026 - 14:48

Alco: ΝΔ 23,5%, Τσίπρας 12,8%, ΠΑΣΟΚ 10% και Καρυστιανού 9,5% - «Μάχη» για τους αναποφάσιστους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ