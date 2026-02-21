Μερτς: Όχι σε νέα χαλάρωση του «φρένου χρέους» πριν το 2029

Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο νέας χαλάρωσης των ορίων δανεισμού της Γερμανίας εμφανίστηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να στηρίξει περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους πριν από τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Μιλώντας στο κρατικό δίκτυο ARD, στο περιθώριο του συνεδρίου του κόμματός του, του Christian Democratic Union (CDU) στη Στουτγάρδη, ο Μερτς τόνισε ότι η ανάληψη επιπλέον χρέους θα ήταν «ανεύθυνη». Όπως σημείωσε, «αναλαμβάνουμε ήδη αρκετό χρέος κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη νίκη του στις εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου, ο καγκελάριος προχώρησε σε ταχεία χαλάρωση των συνταγματικά κατοχυρωμένων ορίων δανεισμού – του λεγόμενου «φρένου χρέους» – απελευθερώνοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην άμυνα και τις υποδομές, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόφαση εκείνη, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και εντός της εκλογικής του βάσης. Επικριτές υποστήριξαν ότι το αυξημένο δημοσιονομικό περιθώριο ενδέχεται να κατευθύνθηκε σε τρέχουσες δαπάνες αντί να αξιοποιηθεί για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υποεπένδυσης.

Στο συνέδριο της Στουτγάρδης, το CDU ενέκρινε επίσης ψήφισμα κατά οποιασδήποτε περαιτέρω μεταρρύθμισης του «φρένου χρέους», στέλνοντας σαφές μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας ενόψει των επόμενων ετών.