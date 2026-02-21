Τουρκία: 6,5 εκατ. νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης – Ισχυρό πλήγμα για τις γυναίκες

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας και εκπαίδευσης στην Τουρκία, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν μια γενιά που δυσκολεύεται να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με ανάλυση που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αλααττίν Ακτάς στην οικονομική εφημερίδα Ekonomim, 6,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 34 ετών δεν εργάζονται ούτε σπουδάζουν. Πρόκειται για τους λεγόμενους NEET (Not in Employment, Education or Training), που αντιστοιχούν σχεδόν σε 3 στους 10 νέους της χώρας.

Ο συνολικός πληθυσμός στην ηλικιακή ομάδα 15–34 ετών ανέρχεται σε 24,1 εκατομμύρια άτομα. Από αυτούς, το 29% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης, ποσοστό που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Τα στοιχεία του Turkish Statistical Institute (TÜİK) επιβεβαιώνουν τη δυσχερή εικόνα, ιδίως για τους νέους πτυχιούχους. Σχεδόν 1 στους 3 αποφοίτους κάτω των 24 ετών είναι άνεργος. Συνολικά, 378.000 νέοι πτυχιούχοι κάτω των 24 ετών αναζητούν εργασία, εκ των οποίων 111.000 είναι άνδρες και 267.000 γυναίκες.

Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας διαμορφώνεται στο 23,6%, ενώ στις γυναίκες εκτοξεύεται στο 33,8%, καταδεικνύοντας έντονη ανισότητα στην πρόσβαση στην απασχόληση.

Τα στοιχεία λειτουργούν ως «καμπανάκι» για τη νέα γενιά της Τουρκίας, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη απομάκρυνση από την εργασία και την εκπαίδευση ενέχει σοβαρούς κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους για το μέλλον της χώρας.