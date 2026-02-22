Τραμπ προς Netflix: Απαιτεί την αποπομπή κορυφαίας συμβούλου των Ομπάμα και Μπάιντεν από το ΔΣ
11:02 - 22 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε δημόσια από τη Netflix να απομακρύνει την πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Σούζαν Ράις από το διοικητικό της συμβούλιο, προσθέτοντας έναν ακόμη πολιτικό παράγοντα αβεβαιότητας στην προσπάθεια της πλατφόρμας streaming να αποκτήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros. Discovery.

«Το Netflix πρέπει να απολύσει τη ρατσίστρια, αντι-Τραμπ και παρανοϊκή Σούζαν Ράις ΑΜΕΣΑ, αλλιώς θα πληρώσει τις συνέπειες», έγραψε ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου στην πλατφόρμα του, Truth Social, χαρακτηρίζοντας την πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν «πολιτικό πιόνι».

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Πρίτ Μπαράρα, η Ράις υποστήριξε ότι, όταν οι Δημοκρατικοί επανέλθουν στην εξουσία, δεν θα πρέπει να «συγχωρήσουν ή να ξεχάσουν» τις επιχειρήσεις που «γονάτισαν» απέναντι στον Τραμπ. Όπως ανέφερε, είτε πρόκειται για δικηγορικά γραφεία, πανεπιστήμια, μέσα ενημέρωσης, μεγάλες εταιρείες ή κολοσσούς της τεχνολογίας, οφείλουν να λειτουργούν με μακροπρόθεσμη στρατηγική και όχι με βραχυπρόθεσμους υπολογισμούς που αποδεικνύονται επιζήμιοι.

Η τοποθέτηση του Τραμπ αποτέλεσε απάντηση σε ανάρτηση της συμμάχου του Λόρα Λούμερ, η οποία επέκρινε τη Ράις και κάλεσε τον πρόεδρο να εμποδίσει τη συμφωνία της Netflix με τη Warner. Η Λούμερ, διαδικτυακή προσωπικότητα της άκρας δεξιάς, έχει ζητήσει επανειλημμένα την απομάκρυνση στελεχών εθνικής ασφάλειας που θεωρεί ότι δεν είναι πιστά στον πρόεδρο ή στην πολιτική του ατζέντα.

Η Netflix δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ δεν υπήρξε και άμεση αντίδραση από τη Ράις.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Netflix, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία ύψους 72 δισ. δολαρίων για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner, καθώς και της πλατφόρμας streaming HBO Max, συμφωνία που τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Παράλληλα, καλείται να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική προσφορά της Paramount Global, η οποία διεκδικεί το σύνολο της Warner, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας καλωδιακών δικτύων όπου ανήκουν τα CNN, TNT και άλλα κανάλια. Η πρόταση της Paramount αποτιμάται στα 77,9 δισ. δολάρια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Warner αποδέχθηκε επταήμερο αποκλειστικό διάστημα διαπραγμάτευσης, προκειμένου η Paramount να καταθέσει «τελική και βελτιωμένη» πρόταση. Το περιθώριο αυτό λήγει τη Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια η Netflix διατηρεί το δικαίωμα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε ανταγωνιστική προσφορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει αν η σχεδιαζόμενη συμφωνία Netflix–Warner ενδέχεται να ενισχύσει υπέρμετρα τη δεσπόζουσα θέση της Netflix στην αγορά ή να δημιουργήσει συνθήκες μονοπωλιακής ισχύος.

Η Ράις, η οποία είχε διατελέσει πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της Netflix από το 2018 έως το 2021 και επανήλθε το 2023. Στο παρελθόν είχε επίσης υπηρετήσει ως γενική επίτροπος του Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι. Ο Τραμπ είχε αναλάβει ο ίδιος την προεδρία του ιδρύματος της Ουάσινγκτον το προηγούμενο έτος.

