Γουίτκοφ: Ο Τραμπ είναι έκπληκτος που το Ιράν δεν έχει… συνθηκολογήσει
12:29 - 22 Φεβ 2026

Γουίτκοφ: Ο Τραμπ είναι έκπληκτος που το Ιράν δεν έχει… συνθηκολογήσει

Reporter.gr Newsroom
Ο Αμερικανός πρόεδρος απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» μπροστά στην αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη, δήλωσε χθες (Σάββατο, 21/2) ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.  

Σημειώνεται πως οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν την Τρίτη έναν δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, που έγιναν με τη μεσολάβηση του Ομάν, ενώ την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ σφίγγουν τον «κλοιό» στον Κόλπο, κάνοντας σαφή τη στρατιωτική τους παρουσία και ετοιμότητα.

Ωστόσο, παρότι ο Τραμπ έχει στείλει δύο αεροπλανοφόρα, το Ιράν δεν έχει ακόμη υποχωρήσει, αρνούμενο να δεχτεί άνευ όρων την πυρηνική συμφωνία των ΗΠΑ – γεγονός που, κατά τον Γουίτκοφ, παραξενεύει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «έκπληκτος» από τη στάση του Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με σοβαρές συνέπειες αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Λάρα Τραμπ, νύφη του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "απογοητευμένος", επειδή ξέρει ότι έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι έκπληκτος γιατί δεν έχουν… συνθηκολογήσει», είπε.

«Γιατί, υπό αυτή την πίεση, με τη θαλάσσια και ναυτική δύναμη που έχουμε αναπτύξει εκεί, γιατί δεν ήρθαν σε εμάς να μας πουν: "Βεβαιώνουμε ότι δεν θέλουμε (πυρηνικό) όπλο, οπότε να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε";».

Παρά την πίεση αυτή, «είναι δύσκολο να τους φέρουμε σε αυτό το στάδιο», παραδέχτηκε ο ίδιος, ενώ επιβεβαίωσε ότι είχε συνάντηση με τον Ρεζά Παχλεβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τη μοναρχία.

«Συναντήθηκα μαζί του κατόπιν εντολής του προέδρου», είπε ο Γουίτκοφ, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

