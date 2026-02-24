«Yπάρχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά», λέει ανώτατος στρατηγός του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν
Ειδήσεις
08:10 - 24 Φεβ 2026

«Yπάρχουν ελλείψεις σε πυρομαχικά», λέει ανώτατος στρατηγός του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του Πενταγώνου προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο και άλλους αξιωματούχους ότι ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά και η απουσία στήριξης από συμμάχους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο της επιχείρησης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, o στρατηγός Dan Caine, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, εξέφρασε τις ανησυχίες του σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ και τους κορυφαίους συνεργάτες του, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε μεγάλη επιχείρηση κατά του Ιράν θα αντιμετωπίσει προκλήσεις, καθώς τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της συνεχιζόμενης υπεράσπισης του Ισραήλ και της στήριξης προς την Ουκρανία.

Ξεχωριστά, σε συναντήσεις στο Πεντάγωνο αυτόν τον μήνα, ο Κέιν εξέφρασε επίσης ανησυχίες για την κλίμακα μιας ενδεχόμενης εκστρατείας κατά του Ιράν, την εγγενή πολυπλοκότητά της και την πιθανότητα αμερικανικών απωλειών. Σύμφωνα με πηγή, ο στρατηγός ανέφερε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση θα καταστεί ακόμη δυσκολότερη λόγω έλλειψης συμμαχικής υποστήριξης.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Κέιν ανέφερε ότι, ως ανώτατος στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου, «παρέχει ένα εύρος στρατιωτικών επιλογών, καθώς και δευτερεύουσες παραμέτρους και συναφείς επιπτώσεις και κινδύνους, στους πολιτικούς ηγέτες που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την ασφάλεια της Αμερικής», προσθέτοντας ότι αυτές οι επιλογές παρέχονται εμπιστευτικά.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο Τραμπ ακούει «πλήθος απόψεων για κάθε ζήτημα και αποφασίζει με βάση το τι είναι καλύτερο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας τον Κέιν «ταλαντούχο και ιδιαίτερα πολύτιμο μέλος της ομάδας εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ».

Μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών, ο Τραμπ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «100% λανθασμένο» πως ο Κέιν είναι «αντίθετος στο να πάμε σε πόλεμο με το Ιράν». Ο Τραμπ είπε ότι ο στρατηγός δεν θα επιθυμούσε μια στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, αλλά αν αυτή συνέβαινε, «κατά την άποψή του θα ήταν κάτι που θα κερδιζόταν εύκολα». Οι πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα αντέκρουσαν αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο περιλάμβανε επίσης τον αντιπρόεδρο JD Vance, τον υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, τον διευθυντή της CIA John Ratcliffe, τον υπουργό Άμυνας Pete Hegseth και τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Stephen Miller.

Οι ενστάσεις

Οι απόψεις του Κέιν θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστες εντός της κυβέρνησης λόγω της επιτυχούς εκτέλεσης δύο άλλων μεγάλων επιχειρήσεων που επέβλεψε: της επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το καλοκαίρι και της επιδρομής τον Ιανουάριο για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolás Maduro. Σύμφωνα με πηγή, ο Κέιν θα στηρίξει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο πρόεδρος, όπως έκανε και σε προηγούμενες επιχειρήσεις.

Η κλίμακα μιας εκστρατείας κατά του Ιράν θα μπορούσε να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με τους στόχους του Τραμπ.

Η εξουδετέρωση του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν θα απαιτούσε πλήγματα σε εκατοντάδες στόχους σε μια χώρα με έκταση πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ιράκ. Οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν βάσεις εκτόξευσης πυραύλων (πολλές κινητές), αποθήκες εφοδιασμού, συστήματα αεράμυνας και δίκτυα μεταφορών.

Εάν ο στόχος είναι η ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Ali Khamenei, όπως έχει υπαινιχθεί δημόσια ο Τραμπ, το σύνολο των στόχων θα διευρυνόταν δραματικά σε χιλιάδες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης και ελέγχου, υπηρεσιών ασφαλείας και βασικών κτιρίων που συνδέονται με τον Χαμενεΐ. Μια τέτοια εκστρατεία θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες, να απαιτήσει πολύ περισσότερα πυρομαχικά και να εκθέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε εντονότερα αντίποινα.

Η κυβέρνηση έχει συγκεντρώσει μια τεράστια δύναμη κρούσης στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι εξετάζει και ένα περιορισμένο πλήγμα με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη σε συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος. Συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διαπραγματευτών έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αντιτίθενται σε ένα περιορισμένο πλήγμα, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει έναν απρόβλεπτο κύκλο κλιμακούμενης βίας, συμπεριλαμβανομένων ιρανικών επιθέσεων κατά αμερικανικού στρατιωτικού και διπλωματικού προσωπικού στην περιοχή.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή ανησυχούν επίσης ότι ένα περιορισμένο πλήγμα θα απομακρύνει το Ιράν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ανώτερος αξιωματούχος από τον Περσικό Κόλπο δήλωσε ότι αραβικές χώρες έχουν ενημερώσει την Ουάσιγκτον πως δεν θα επιτρέψουν τη χρήση των βάσεών τους για επίθεση κατά του Ιράν. Η απειλή της Τεχεράνης για αντίποινα κατά οποιασδήποτε χώρας στηρίξει επιχείρηση των ΗΠΑ έχει επίσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα εξασφάλισης δικαιωμάτων υπέρπτησης.

Τα αποθέματα

Δύο κρίσιμα οπλικά συστήματα για την άμυνα έναντι ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων — το THAAD και τα συστήματα Patriot — έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε πρόσφατες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι ΗΠΑ παράγουν μόνο μερικές εκατοντάδες από αυτά ετησίως — πολύ λιγότερα από όσα θα απαιτούνταν.

Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει επίσης περιορισμένα αποθέματα πυραύλων SM-2, SM-3 και SM-6, οι οποίοι έχουν καταναλωθεί ταχέως καθώς το Ναυτικό προστατεύει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από φιλοϊρανικές δυνάμεις στην Υεμένη και υπερασπίζεται το Ισραήλ από βαλλιστικούς πυραύλους. Η παραγωγή κάθε νέου πυραύλου μπορεί να διαρκέσει δύο χρόνια ή και περισσότερο.

Τα επίπεδα αποθεμάτων μειώθηκαν τόσο πολύ πέρυσι ώστε το Υπουργείο Άμυνας ζήτησε σχεδόν 30 δισ. δολάρια από το Κογκρέσο για την αγορά πυραύλων και αναχαιτιστών, αίτημα που ικανοποιήθηκε μόνο εν μέρει.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τις επιλογές της, έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία τους στον Λίβανο, εν μέσω φόβων ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια σύγκρουση.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στην περιοχή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος είναι «περίεργος» γιατί το Ιράν δεν έχει «υποκύψει» στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, δεδομένης της απειλής στρατιωτικής επίθεσης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi απάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αναρωτιέστε γιατί δεν υποκύπτουμε; Επειδή είμαστε Ιρανοί».

