Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 540 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν, σύμφωνα με ΜΚΟ
Ειδήσεις
15:34 - 24 Φεβ 2026

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 540 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν, σύμφωνα με ΜΚΟ

Reporter.gr Newsroom
Περισσότεροι από 540 κρατούμενοι έχουν αποφυλακιστεί στη Βενεζουέλα από τις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα (Τρίτη, 24/2) ο Αλφρέντο Ρομέρο, επικεφαλής της ΜΚΟ νομικής υποστήριξης Foro Penal.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο X, από τους 545 πολιτικούς κρατούμενους που έχουν αφεθεί ελεύθεροι από τον Ιανουάριο, οι 91 αποφυλακίστηκαν μετά την έγκριση του νόμου περί αμνηστίας στις 20 Φεβρουαρίου.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σχεδόν 2.200 άτομα είτε έχουν αποφυλακιστεί από σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας είτε έχουν απαλλαγεί από άλλους περιοριστικούς όρους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία περί αμνηστίας.

Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί και παρατηρητές διατηρούν επιφυλάξεις, κάνοντας λόγο για περιορισμένη διαφάνεια και ελλείψεις ως προς τη διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας στις αποφυλακίσεις.

