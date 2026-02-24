Ουγγαρία: Μείωση επιτοκίου στο 6,25% μετά την πτώση του πληθωρισμού στο 2,1%

Η Τράπεζα της Ουγγαρίας προχώρησε σε μείωση του βασικού επιτοκίου της, καθώς ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,1%, επίπεδο χαμηλότερο από τον στόχο του 3% για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (24/2) το βασικό επιτόκιο υποχώρησε κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφούμενο στο 6,25%, έπειτα από περίοδο σχεδόν 18 μηνών αμετάβλητης πολιτικής.

Παράλληλα, η ισοτιμία του φιορινιού (ft) έναντι του ευρώ διαμορφώθηκε στα 379,1 φιορίνια ανά ευρώ.

Το ουγγρικό νόμισμα είχε στηριχθεί από τη σφιχτή νομισματική στάση της κεντρικής τράπεζας, η οποία διατηρούσε το βασικό επιτόκιο σε επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο της Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, το φιορίνι ενισχύθηκε και λόγω των εκτιμήσεων των επενδυτών ότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ενδέχεται να ηττηθεί στις εκλογές της 12ης Απριλίου, με την προσδοκία πως θα προκύψει μια κυβέρνηση περισσότερο φιλική προς τις αγορές.