Τέσσερα χρόνια πολέμου: Έκκληση Ζελένσκι για ενότητα, μπλοκαρισμένες οι κυρώσεις της ΕΕ

Η Ουκρανία «ποτέ δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας τους συμμάχους της χώρας του να παραμείνουν «το ίδιο αποφασισμένοι και ισχυροί» όπως όταν ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή.

Η παρέμβασή του ήταν μία από μια σειρά δηλώσεων του Ζελένσκι και άλλων ηγετών, καθώς η Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια από την επίθεση που δέχθηκε από τον ανατολικό της γείτονα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα βρίσκονται στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης, συμμετέχοντας σε νέα συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις περί αμείωτης στήριξης της ΕΕ, η παρουσία τους συνοδεύεται από απουσία απτών αποτελεσμάτων. Η Ουγγαρία συνεχίζει να μπλοκάρει τόσο το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου όσο και το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ (106 δισ. δολαρίων) προς την Ουκρανία, το οποίο είχε ανακοινωθεί με ιδιαίτερη προβολή στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε το πρωί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, ώστε να αρθούν τα βέτο. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει η πρόταση για χορήγηση δανείου στο Κίεβο με εγγύηση τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, εφόσον το υφιστάμενο σχέδιο παραμείνει μπλοκαρισμένο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ουσιαστικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η τετραετής επέτειος ενισχύει την αυξανόμενη εκτίμηση ότι οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διαμεσολάβηση ειρήνης έχουν βαλτώσει. Σύμμαχοι εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει συμφωνία πριν από τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία, στις 4 Ιουλίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους και αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να καταλήξει σε συμφωνία που δεν θα ικανοποιεί τα βασικά του αιτήματα.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «ο Πούτιν πρέπει να δείξει αν είναι πραγματικά σοβαρός για την ειρήνη».

Τόνισε επίσης ότι είναι επιτακτικό η Ουκρανία να συνεχίσει να λαμβάνει τη στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται, ώστε να αμυνθεί απέναντι στη «ρωσική τρομοκρατία από αέρος» και να μπορέσει «να κρατήσει τις γραμμές του μετώπου».

Καθώς ο ήλιος δύει απόψε στην Ουκρανία, έπειτα από μια ημέρα γεμάτη ομιλίες και υποσχέσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους, με τους συμμάχους να αναμένουν ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον.