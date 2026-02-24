Ισραήλ: Προειδοποιεί με πλήγματα το Λίβανο εφόσον εμπλακεί η Χεζμπολάχ σε σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν

Το Ισραήλ φέρεται να διαβίβασε προειδοποίηση προς το Λίβανο ότι θα προχωρήσει σε σφοδρά πλήγματα, ακόμη και εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών -συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου της χώρας- εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί σε ενδεχόμενη στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την πληροφορία γνωστοποίησαν δύο ανώτεροι Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Πέμπτη (26/2) στη Γενεύη τον τρίτο γύρο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται σε κλίμα αυξανόμενης ανησυχίας για το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ επέφερε βαριά πλήγματα στη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια του πολέμου το 2024, σκοτώνοντας, μεταξύ άλλων, τον τότε ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα, χιλιάδες μαχητές της και καταστρέφοντας σημαντικό μέρος του στρατιωτικού της εξοπλισμού.

Η σιιτική οργάνωση ιδρύθηκε το 1982 από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης. Ο νυν επικεφαλής της, Ναΐμ Κάσεμ, σε τηλεοπτικό του μήνυμα τον περασμένο μήνα ξεκαθάρισε ότι η Χεζμπολάχ δεν παραμένει «ουδέτερη» στην αντιπαράθεση Ουάσινγκτον–Τεχεράνης και ότι θεωρείται πιθανός στόχος σε περίπτωση επίθεσης.

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και θα αποφασίσουμε την κατάλληλη στιγμή αν και πώς θα παρέμβουμε», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ήδη προχωρήσει στην απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού και συγγενών τους από την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Την ίδια ώρα, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε ότι το Ισραήλ έβαλε κατά θέσης του στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα. Σε ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι «πυρά από την ισραηλινή πλευρά» έπληξαν την περίμετρο νέου σημείου ελέγχου που είχε εγκατασταθεί στην περιοχή της Μαρζεγιούν. Όπως αναφέρεται, η στρατιωτική διοίκηση έδωσε εντολή για ενίσχυση της θέσης και ανταπόδοση των πυρών.