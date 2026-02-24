ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: Να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Ενσάρκωση του πολέμου» ο Πούτιν
Ειδήσεις
13:14 - 24 Φεβ 2026

Ζελένσκι: Να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Ενσάρκωση του πολέμου» ο Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε ομιλία μέσω βίντεο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Αφού ευχαρίστησε την Ευρώπη για τη στήριξή της, τόνισε ότι ο πόλεμος που πλήττει τη χώρα του «δεν επιλέχθηκε, δεν ξεκίνησε ούτε προκλήθηκε από εμάς και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τερματιστεί».    

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο δάνειο των 95 δισ. ευρώ που έχει εγκρίνει η ΕΕ για την Ουκρανία, το οποίο μέχρι σήμερα μπλοκάρει η Βουδαπέστη, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι μια πραγματική οικονομική εγγύηση για την ασφάλειά μας και την ανθεκτικότητά μας και πρέπει να υλοποιηθεί».

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, προειδοποιώντας ότι χωρίς ημερομηνία και εγγύηση, η Βουδαπέστη θα μπορούσε να μπλοκάρει την Ουκρανία, διχάζοντας την Ευρώπη.

Σχετικά με τις κυρώσεις, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο δεν εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στη Ρωσία, εφαρμόζοντας πλήρως ισχυρές κυρώσεις.

«Δεν υπάρχει θέση για ρωσικό πετρέλαιο, ρωσικά δεξαμενόπλοια ή ρωσικές τράπεζες. Πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση, ώστε να μην μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε την ανάγκη ενότητας στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν. «Συγκρατούμε τη Ρωσία, αλλά δεν έχουμε ακόμη πλήρη εγγύηση ασφάλειας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μαζί με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας και της ενότητας των δημοκρατιών του κόσμου, ευχαριστώντας όσους συνεχίζουν να τη διαφυλάσσουν παρά τις προκλήσεις.

Η ομιλία του ολοκληρώθηκε με επανειλημμένες εκκλήσεις προς τους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τον χειροκροτούσαν όρθιοι, λέγοντας: «Παρακαλώ, υπερασπιστείτε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία. Παρακαλώ, υποστηρίξτε τη διπλωματία για την ειρήνη».

Τέλος, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία υποστηρίζει το «τρελό καθεστώς» του Ιράν και αγνοεί τον αριθμό των δολοφονιών που διαπράττονται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΣΟΚ: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ

«Άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» καταγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική

«Άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» καταγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση €3,7 δισ. στους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση €3,7 δισ. στους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ
Ειδήσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια
Ειδήσεις

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι για το πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ