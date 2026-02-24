Ζελένσκι: Να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - «Ενσάρκωση του πολέμου» ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε ομιλία μέσω βίντεο στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Αφού ευχαρίστησε την Ευρώπη για τη στήριξή της, τόνισε ότι ο πόλεμος που πλήττει τη χώρα του «δεν επιλέχθηκε, δεν ξεκίνησε ούτε προκλήθηκε από εμάς και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τερματιστεί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο δάνειο των 95 δισ. ευρώ που έχει εγκρίνει η ΕΕ για την Ουκρανία, το οποίο μέχρι σήμερα μπλοκάρει η Βουδαπέστη, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι μια πραγματική οικονομική εγγύηση για την ασφάλειά μας και την ανθεκτικότητά μας και πρέπει να υλοποιηθεί».

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, προειδοποιώντας ότι χωρίς ημερομηνία και εγγύηση, η Βουδαπέστη θα μπορούσε να μπλοκάρει την Ουκρανία, διχάζοντας την Ευρώπη.

Σχετικά με τις κυρώσεις, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο δεν εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στη Ρωσία, εφαρμόζοντας πλήρως ισχυρές κυρώσεις.

«Δεν υπάρχει θέση για ρωσικό πετρέλαιο, ρωσικά δεξαμενόπλοια ή ρωσικές τράπεζες. Πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση, ώστε να μην μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε την ανάγκη ενότητας στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν. «Συγκρατούμε τη Ρωσία, αλλά δεν έχουμε ακόμη πλήρη εγγύηση ασφάλειας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μαζί με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας και της ενότητας των δημοκρατιών του κόσμου, ευχαριστώντας όσους συνεχίζουν να τη διαφυλάσσουν παρά τις προκλήσεις.

Η ομιλία του ολοκληρώθηκε με επανειλημμένες εκκλήσεις προς τους νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τον χειροκροτούσαν όρθιοι, λέγοντας: «Παρακαλώ, υπερασπιστείτε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Παρακαλώ, στηρίξτε την Ουκρανία. Παρακαλώ, υποστηρίξτε τη διπλωματία για την ειρήνη».

Τέλος, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία υποστηρίζει το «τρελό καθεστώς» του Ιράν και αγνοεί τον αριθμό των δολοφονιών που διαπράττονται.