Στην αντεπίθεση ο Πούτιν: Κατηγορεί την Ουκρανία για υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας

Την κατηγορία ότι η Ουκρανία επιχειρεί να σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου διατύπωσε την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αποδίδοντας μάλιστα τον σχεδιασμό αυτό, όπως υποστήριξε, και στη συνδρομή δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση και δημιουργώντας αρνητικό κλίμα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου ανέφερε ότι το Κίεβο, με την υποστήριξη συμμάχων του, προβαίνει σε ενέργειες που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης και στην παρεμπόδιση κάθε προοπτικής διαλόγου. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για απειλές εναντίον ρωσικών ενεργειακών αγωγών, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους κινήσεις θέτουν σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι, υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι ζωτικής σημασίας η περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας γύρω από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και άλλες στρατηγικής σημασίας υποδομές της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί αύξηση στον αριθμό των τρομοκρατικών επιθέσεων που στρέφονται κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της εμφανίζονται αποφασισμένοι να επιτύχουν στρατιωτική επικράτηση εις βάρος της Ρωσίας, φτάνοντας –κατά την εκτίμησή του– στα όρια των δυνατοτήτων τους. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η στάση αυτή ενδέχεται να έχει συνέπειες για τους ίδιους στο μέλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση για αυστηρότερη προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θωράκισης ευαίσθητων δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ασφάλεια του ψηφιακού χώρου, σημειώνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στο πεδίο της μάχης, αλλά εκτείνονται και στο κυβερνοχώρο, όπου διακυβεύονται κρίσιμα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι, νωρίτερα σήμερα, χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ενσάρκωση του πολέμου», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία υποστηρίζει το «τρελό καθεστώς» του Ιράν και αγνοεί τον αριθμό των δολοφονιών που διαπράττονται.