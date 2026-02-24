Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινο φως σε ελληνικό πακέτο €400 εκατ. για καθαρές τεχνολογίες
17:10 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Την έγκρισή της σε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται είτε με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων είτε μέσω φορολογικών κινήτρων, ενώ το καθεστώς θα είναι διαθέσιμο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι συμβατό με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία (CISAF), το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι οι προβλεπόμενες ενισχύσεις είναι αναγκαίες, κατάλληλες και αναλογικές για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Το CISAF παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν επενδύσεις στρατηγικής σημασίας σε καθαρές τεχνολογίες, στην παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών και στην απανθρακοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών. Στόχος είναι η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από συντονισμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

