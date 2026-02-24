Νέες κυρώσεις της Βρετανίας κατά της Ρωσίας: Στοχεύει 300 οντότητες

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα 24/2 ένα νέο, εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εστιάζοντας στον ενεργειακό και τον στρατιωτικό τομέα, με αφορμή την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα νέα μέτρα αφορούν 300 οντότητες, πλοία και πρόσωπα, αυξάνοντας πλέον σε περισσότερες από 3.000 τις εταιρίες και τα άτομα που συνδέονται με τη Μόσχα και τελούν υπό βρετανικές κυρώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο ρωσικός φορέας εκμετάλλευσης αγωγών πετρελαίου Transneft, ο οποίος διαχειρίζεται πάνω από το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου.

Επιπλέον, οι κυρώσεις στοχεύουν το ρωσικό δίκτυο λαθρεμπορίας πετρελαίου, με 175 εταιρίες να υποστηρίζουν τον διαχειριστή του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, η οποία επισκέφθηκε το Κίεβο, δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά «θα διαταράξουν τη χρηματοδότηση, τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τις βασικές πηγές εσόδων που τροφοδοτούν τη ρωσική επιθετικότητα», χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως τη μεγαλύτερη σειρά κυρώσεων από την αρχή της εισβολής το 2022.

Σύμφωνα με έκθεση του φινλανδικού Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και την Καθαρότητα του Αέρα, η Ρωσία συνεχίζει να εξάγει αυξημένες ποσότητες πετρελαίου, κυρίως προς Κίνα, Ινδία και Τουρκία, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την εισβολή.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης εταιρίες που παρέχουν στρατιωτικό υλικό και συμβάλλουν στο ρωσικό πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και δύο γεωργιανά τηλεοπτικά δίκτυα, το Imedi TV και το POSTV, κατηγορούμενα για μετάδοση φιλορωσικής παραπληροφόρησης. Το Imedi TV, αρχικά ιδιοκτησία του επιχειρηματία Μπάντρι Παταρκατσισβίλι, που πέθανε το 2008 στη Βρετανία, πλέον ανήκει σε γεωργιανή εταιρία μέσων που συνδέεται με μέλη της διοίκησής της.

Αντιδρώντας στις κυρώσεις, το Imedi TV δήλωσε μέσω Facebook ότι δεν έχουν «καμία αξία», ενώ το POSTTV ανάρτησε δύο χαμογελαστά εmojis στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.