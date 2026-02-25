Βαρκελώνη: Διπλασιάζεται ο τουριστικός φόρος για καταπολέμηση του υπερτουρισμού
Ειδήσεις
16:29 - 25 Φεβ 2026

Βαρκελώνη: Διπλασιάζεται ο τουριστικός φόρος για καταπολέμηση του υπερτουρισμού

Reporter.gr Newsroom
Οι επισκέπτες της Βαρκελώνη ενδέχεται πλέον να επιβαρύνονται με έως και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, καθώς η πόλη προχώρησε σε αύξηση του τουριστικού τέλους, διαμορφώνοντάς το σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη· ένα μέτρο που εντάσσεται στις προσπάθειες περιορισμού του υπερτουρισμού και ενίσχυσης της χρηματοδότησης για προσιτή στέγαση.

Πιο αναλυτικά, το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονία ενέκρινε την Τετάρτη (25/2) νομοθεσία που προβλέπει τον διπλασιασμό του φόρου διαμονής για όσους επιλέγουν ξενοδοχεία στη Βαρκελώνη, με ισχύ από τον Απρίλιο. Το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 10 και 15 ευρώ ανά βραδιά, από 5 έως 7,5 ευρώ που ισχύει σήμερα, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος.

Για παράδειγμα, μια διήμερη διαμονή ζευγαριού σε τετράστερο ξενοδοχείο — κατηγορία που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό των ξενοδοχειακών μονάδων της πόλης — μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον 45,60 ευρώ, δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν έως 11,4 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση. Στα πεντάστερα ξενοδοχεία η χρέωση μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ τη βραδιά, ενώ οι επιβάτες κρουαζιέρας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν περίπου 6 ευρώ.

Μέτρα για τον υπερτουρισμό και τη στεγαστική πίεση

Οι αρχές της Καταλονίας επιχειρούν να απαντήσουν στις ολοένα αυξανόμενες αντιδράσεις των κατοίκων για τον μαζικό τουρισμό, ο οποίος — όπως υποστηρίζουν — ενισχύει την άνοδο των τιμών κατοικίας και τροφοδοτεί την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο της νέας νομοθεσίας, το 25% των εσόδων από το αυξημένο τέλος θα κατευθυνθεί στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Παράλληλα, η Βαρκελώνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την πλήρη κατάργηση των βραχυπρόθεσμων τουριστικών μισθώσεων έως το 2028. Στο μεταξύ, όσοι επιλέγουν τέτοιου τύπου καταλύματα θα επιβαρύνονται με έως 12,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, έναντι 6,25 ευρώ σήμερα.

Πριν από την αναπροσαρμογή του φόρου, η πόλη καταλάμβανε την 11η θέση στη σχετική κατάταξη της πλατφόρμας Holidu για το 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες κατέβαλλαν το υψηλότερο τέλος στην Ευρώπη, φτάνοντας τα 18,45 ευρώ ημερησίως.

Οι ξενοδόχοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές αρνητικές παρενέργειες της αύξησης και αμφιβάλλουν κατά πόσο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους περίπου 15,8 εκατομμύρια επισκέπτες που φθάνουν κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη. Η πόλη συγκαταλέγεται στις τέσσερις κορυφαίες παγκοσμίως για τη διοργάνωση συνεδρίων, σύμφωνα με το τοπικό γραφείο τουρισμού, και οι σύνεδροι δεν θα εξαιρούνται από την επιβάρυνση.

Ο Μανέλ Καζάλς, γενικός διευθυντής της ένωσης ξενοδόχων της Βαρκελώνης, σημείωσε ότι προτάσεις για σταδιακή εφαρμογή της αύξησης ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της δεν ελήφθησαν υπόψη. «Μια μέρα θα σκοτώσουν τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά», είπε.

Από τον υπερτουρισμό και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην προστασία των νησιών - Προς μια αλλαγή παραδείγματος
Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα
Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών
6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη
