«Πάγος» από το Λονδίνο στη συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος μετά τις αντιδράσεις Τραμπ
17:53 - 25 Φεβ 2026

Η βρετανική κυβέρνηση αναστέλλει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας για την παραχώρηση της κυριαρχίας του Αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιος, έπειτα από έντονες αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως μετέδωσε το BBC, το Λονδίνο εξετάζει εκ νέου τις αμερικανικές ανησυχίες προτού επαναφέρει τη συνθήκη προς έγκριση στο Κοινοβούλιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου λειτουργεί στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση των ΗΠΑ και του Ηνωμένο Βασίλειο. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται κομβική για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την παραχώρηση «πράξη μεγάλης ανοησίας», υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο σχεδιάζει να εκχωρήσει ένα νησί ζωτικής σημασίας «χωρίς κανέναν λόγο». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι Κίνα και Ρωσία παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για ένδειξη «αδυναμίας» από πλευράς των συμμάχων.

Απαντώντας στις επικρίσεις, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι η συμφωνία με τον Μαυρίκιο διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία «για πολλές γενιές». Όπως τόνισε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την εθνική του ασφάλεια και προχώρησε στις σχετικές κινήσεις έπειτα από δικαστικές αποφάσεις που, σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, υπονόμευαν τη νομική της θέση και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική λειτουργία της βάσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς η τύχη του Αρχιπελάγους Τσάγκος συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική παρουσία της Δύσης στην περιοχή.

