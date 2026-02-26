Η Nvidia χάνει έδαφος στην Κίνα – Συναγερμός για την άνοδο των κινεζικών ανταγωνιστών στην ΤΝ

Η αμερικανική κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia δεν έχει ακόμη καταφέρει να ανακτήσει τις χαμένες πωλήσεις της στην Κίνα, παρά τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών από την Ουάσινγκτον, ενώ η εταιρεία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από κινεζικές εταιρείες.

«Παρότι εγκρίθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση μικρές ποσότητες προϊόντων H200 για πελάτες με έδρα την Κίνα, δεν έχουμε ακόμη καταγράψει κανένα έσοδο», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Colette M. Kress, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα την Τετάρτη (25/2).

«Δεν γνωρίζουμε εάν θα επιτραπούν τελικά εισαγωγές στην Κίνα», πρόσθεσε.

Η Κίνα αντιπροσώπευε κάποτε τουλάχιστον το ένα πέμπτο των εσόδων της Nvidia από τον τομέα των data centers.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές είχαν προηγουμένως αναγκάσει τη Nvidia να αναπτύξει ένα χαμηλότερων δυνατοτήτων τσιπ για την κινεζική αγορά, το H20, όπως επισημαίνει το CNBC.

Νέοι κανόνες τον περασμένο Απρίλιο υποχρέωσαν την εταιρεία να διακόψει και αυτές τις πωλήσεις, πριν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέψει τον Δεκέμβριο στην αμερικανική εταιρεία να εξάγει στην Κίνα το πιο προηγμένο τσιπ H200, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα λαμβάνουν ποσοστό 25% επί των πωλήσεων.

Ωστόσο, οι πωλήσεις έχουν «παγώσει» εν μέσω αναφορών για ελέγχους ασφαλείας και από τις δύο πλευρές, παρά τις προσπάθειες άσκησης πίεσης (lobbying) του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στην Ουάσινγκτον, καθώς και το ταξίδι του στην Κίνα νωρίτερα φέτος.

Παγκόσμια ανατροπή στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο γίγαντας των ημιαγωγών προειδοποίησε επίσης τους επενδυτές για την αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Οι ανταγωνιστές μας στην Κίνα, ενισχυμένοι από πρόσφατες δημόσιες εγγραφές (IPO), σημειώνουν πρόοδο και έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τη δομή της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης μακροπρόθεσμα», δήλωσε η Kress.

Παρότρυνε τις ΗΠΑ να ενθαρρύνουν κάθε προγραμματιστή και επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Κίνα, να χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία.

Το τελευταίο διάστημα, αρκετές κινεζικές εταιρείες κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων έχουν εισαχθεί στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας. Οι προσδοκίες ότι οι εταιρείες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στην αμερικανική τεχνολογία AI οδήγησαν σε άνοδο των μετοχών — όπως των MiniMax και Moore Threads — αμέσως μετά τις δημόσιες εγγραφές τους, αν και δεν κατέγραψαν όλες οι εταιρείες διατηρήσιμα κέρδη.

Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε επίσης την πρόοδο των κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας ως «εντυπωσιακή», σε συνέντευξή του στο CNBC στις 19 Φεβρουαρίου. Σημείωσε ακόμη ότι σε ορισμένους τομείς οι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται πολύ κοντά στην τεχνολογική πρωτοπορία.

Αν και οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υστερούν ελαφρώς σε δυνατότητες σε σύγκριση με τις αμερικανικές, τα προϊόντα τους είναι συνήθως πολύ φθηνότερα από εκείνα των ανταγωνιστών τους στις ΗΠΑ.

«Μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς ένα μέλλον όπου ίσως το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού θα λειτουργεί πάνω σε ένα κινεζικό τεχνολογικό οικοσύστημα μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια», δήλωσε ο Rory Green, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα και επικεφαλής έρευνας Ασίας στην TS Lombard, στην εκπομπή “Squawk Box Europe” του CNBC νωρίτερα αυτόν τον μήνα.