ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,2% στις νέες επιχειρήσεις το δ' τρίμηνο του 2025 - Εκρηκτική άνοδος στα «λουκέτα»

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, για το Δ΄ τρίμηνο 2025 και το έτος 2025.

Ειδικότερα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το έτος 2025 ανήλθαν σε 140.229, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 132.507.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το έτος 2025 ανήλθαν σε 557, παρουσιάζοντας αύξηση 83,2% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 304.

1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από την παρούσα δημοσίευση, η ΕΛΣΤΑΤ αξιοποιεί, για την κατάρτιση των στατιστικών Πτωχεύσεων Επιχειρήσεων, συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν σε περιπτώσεις «Μη κάλυψης των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας». Με βάση τα στοιχεία αυτά, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των στατιστικών Πτωχεύσεων Επιχειρήσεων για τη χρονική περίοδο από το Α΄ τρίμηνο 2022 έως το Γ΄ τρίμηνο 2025. Οι αναθεωρημένες στατιστικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Δ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 161, παρουσιάζοντας αύξηση 103,8% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 79.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το έτος 2025 σε σχέση με το 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (33,7%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (17,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (7,1%) και στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού».

2.2. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Δ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 36.402, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 34.784 και αύξηση 14,6% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 31.768.

2.2.1 Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, με τη μεγαλύτερη μεταβολή στο πλήθος των Εγγραφών Νέων Επιχειρήσεων

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Δ΄ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (28,0%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (23,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (19,8%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (3,3%).

2.2.2 Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, Δ΄ τρίμηνο 2025

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

• Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1) , με 1.065 εγγραφές σε σύνολο 6.781.

• Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (1) , με 4.974 εγγραφές σε σύνολο 9.651.

• Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.537 εγγραφές σε σύνολο 15.612.

• Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (1) , με 1.705 εγγραφές σε σύνολο 4.358.

2.2.3 Tομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, Δ΄ τρίμηνο 2025

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

• Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (1) , με 9.515 εγγραφές σε σύνολο 24.735.

• Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.152 εγγραφές σε σύνολο 5.687.

• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 147 εγγραφές σε σύνολο 529.

• Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.268 εγγραφές σε σύνολο 5.451.