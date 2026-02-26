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Ρεκόρ θανάτων δημοσιογράφων το 2025 με 129 νεκρούς: Πιο επικίνδυνη ζώνη η Λωρίδα της Γάζας
Ειδήσεις
14:15 - 26 Φεβ 2026

Ρεκόρ θανάτων δημοσιογράφων το 2025 με 129 νεκρούς: Πιο επικίνδυνη ζώνη η Λωρίδα της Γάζας

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός θανάτων δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης εδώ και περίπου 30 χρόνια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Committee to Protect Journalists (CPJ).

Η αμερικανική ΜΚΟ ανακοίνωσε ότι συνολικά 129 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του έτους, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ από το 1992, όταν η CPJ ξεκίνησε να καταγράφει τις δολοφονίες δημοσιογράφων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έκθεση της CPJ, η πλειονότητα των θανάτων εντοπίζεται σε περιοχές συγκρούσεων:

  • Ισραήλ/Λωρίδα της Γάζας: Περισσότερο από το 60% των 86 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν ήταν Παλαιστίνιοι, με την οργάνωση να επιρρίπτει στο Ισραήλ την ευθύνη για τα δύο τρίτα όλων των δολοφονιών δημοσιογράφων τόσο το 2025 όσο και το 2024.
  • Σουδάν: Καταγράφηκαν 9 θάνατοι.
  • Μεξικό: 6 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους.
  • Ουκρανία: 4 θάνατοι σε σχέση με τον πόλεμο με τη Ρωσία.
  • Υεμένη: 31 δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κέντρο μέσων ενημέρωσης των ανταρτών Χούθι.

Η CPJ κάνει λόγο για μια “κουλτούρα ατιμωρησίας” στις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι 47 από τους 129 θανάτους αποδίδονται άμεσα στη δουλειά των δημοσιογράφων. Το Ισραήλ ευθύνεται για το 81% αυτών των περιπτώσεων. Η ΜΚΟ επικρίνει τις έρευνες διαλεύκανσης των "στοχευμένων δολοφονιών", οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας, ενώ οι ισραηλινές αρχές συχνά κατηγορούν τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους ότι εργάζονται για λογαριασμό της Χαμάς.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά αφορά τον δημοσιογράφο του Reuters, Χουσάμ αλ-Μάσρι, ο οποίος σκοτώθηκε τον Αύγουστο στη Λωρίδα της Γάζας από πυρά ισραηλινών δυνάμεων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το γεγονός “τραγικό ατύχημα”. Ωστόσο, έρευνα του Reuters διέψευσε τον ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού ότι είχε στοχεύσει κάμερα που ανήκε στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η έκθεση της CPJ υπογραμμίζει την επικινδυνότητα περιοχών όπως η Μέση Ανατολή, το Σουδάν, το Μεξικό και η Ουκρανία για τη ζωή των δημοσιογράφων, και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου και την ανάγκη διαλεύκανσης των θανάτων αυτών.

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