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Σφοδρή αντίδραση Ζαχάροβα για σχέδιο Βρυξελλών: Μόνο τρελός θα πρότεινε οριστικό μπλόκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις
17:06 - 26 Φεβ 2026

Σφοδρή αντίδραση Ζαχάροβα για σχέδιο Βρυξελλών: Μόνο τρελός θα πρότεινε οριστικό μπλόκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία αντέδρασε η Μόσχα στο ενδεχόμενο μόνιμης απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι «μόνο ένας τρελός» θα μπορούσε να εισηγηθεί μια τέτοια απόφαση, σχολιάζοντας τον σχεδιασμό των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει σχετική πρόταση στις 15 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Το χρονοδιάγραμμα, όπως ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο πρακτορείο, επιλέχθηκε ώστε το ζήτημα της απαγόρευσης να μην επηρεάσει την εκλογική διαδικασία.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για πλήρη και μόνιμη διακοπή των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, το νέο σχέδιο στοχεύει στην ενσωμάτωση μιας καθολικής απαγόρευσης στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε αυτή να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν μελλοντικά αρθούν οι κυρώσεις κατά της Μόσχας, σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προοπτική αυτή εντείνει τις αντιδράσεις της ρωσικής πλευράς και αναμένεται να αποτελέσει νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας το προσεχές διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 18:32
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