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Χίλαρι Κλίντον: Ζητά ένορκη κατάθεση από Τραμπ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ειδήσεις
20:29 - 26 Φεβ 2026

Χίλαρι Κλίντον: Ζητά ένορκη κατάθεση από Τραμπ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Χίλαρι Κλίντον, τόνισε την Πέμπτη (26/2) ότι η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν θα έπρεπε να καλέσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταθέσει.  

Αυτό θα βοηθήσει – όπως είπε – στο να δώσει εξηγήσεις για τις σχέσεις του με τον εκλιπόντα χρηματιστή, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι κατά την αρχική της τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, η Κλίντον κατηγόρησε τα μέλη ότι την προσκάλεσαν για κατάθεση με σκοπό να «αποπροσανατολίσουν» την κοινή γνώμη από τον Τραμπ και την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Αναφερόμενη στην κλήτευσή της, η Χίλαρι Κλίντον υπογράμμισε ότι η Επιτροπή φαίνεται να βασίστηκε στην υπόθεση πως κατέχει πληροφορίες για τις έρευνες γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Τόνισε, ωστόσο: «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν διαθέτω». Υποστήριξε επίσης ότι, όπως είχε δηλώσει στην ένορκη κατάθεσή της στις 13 Ιανουαρίου, δεν γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες τους, δεν θυμάται καμία συνάντηση με τον Έπσταϊν και δεν έχει επισκεφθεί το νησί του, τις κατοικίες ή τα γραφεία του.

Η Κλίντον εξέφρασε έντονο αποτροπιασμό για τα εγκλήματα του Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο» ότι το 2008 αντιμετωπίστηκε με ήπια μεταχείριση, γεγονός που του επέτρεψε να συνεχίσει τις παράνομες πρακτικές του για άλλη μία δεκαετία. Παράλληλα, έκανε λόγο για «θεσμική αποτυχία», υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα αντί να εστιάζει στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην προστασία των θυμάτων. «Η καρδιά μου ραγίζει για τους επιζώντες και είμαι οργισμένη εκ μέρους τους», τόνισε.

Η πρώην ΥΠΕΞ άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο διεξαγωγής της κοινοβουλευτικής έρευνας, επισημαίνοντας ότι από τους οκτώ πρώην αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή του FBI που κλητεύθηκαν, μόνο ένας εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής, ενώ οι υπόλοιποι υπέβαλαν σύντομες γραπτές δηλώσεις χωρίς ουσιαστικές πληροφορίες. Παράλληλα, υπογράμμισε την έλλειψη δημόσιων ακροάσεων και την απουσία μέσων ενημέρωσης, παρά τις δηλώσεις περί ανάγκης διαφάνειας.

Η Κλίντον τόνισε ότι έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της καταναγκαστικής εργασίας, φαινόμενα που παραμένουν αόρατα ή υποτιμημένα, ενώ οι επιζώντες δικαιούνται ουσιαστική προστασία και στήριξη. Σχετικά με τον Έπσταϊν, τον χαρακτήρισε «αποκρουστικό άτομο», αλλά υπογράμμισε ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ανυπολόγιστο ανθρώπινο κόστος.

Στη δριμεία κριτική της για την κυβέρνηση Τραμπ, επισήμανε ότι αποδυνάμωσε ουσιαστικά το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, περικόπτοντας πάνω από το 70% των έμπειρων στελεχών που εργάζονταν για την πρόληψη αυτών των εγκλημάτων. Ανέφερε επίσης ότι η ετήσια έκθεση για την εμπορία ανθρώπων καθυστέρησε μήνες, στέλνοντας μήνυμα ότι η καταπολέμηση του φαινομένου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα του Λευκού Οίκου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τραγωδία» και «σκάνδαλο».

Η Κλίντον τόνισε ότι μια επιτροπή με αληθινή διάθεση για διερεύνηση θα έπρεπε να εστιάζει στα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις, να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών φακέλων και να προστατεύει τα θύματα αντί για ισχυρούς άνδρες ή πολιτικούς συμμάχους. Ζήτησε επίσης να κλητευθούν όλοι όσοι διερεύνησαν τα γεγονότα που αφορούν τα πάρτι στο νησί του Έπσταϊν, καθώς και εισαγγελείς στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη για τις συμφωνίες που του επιφύλαξαν και την απόφαση να μην διωχθούν άλλοι πιθανώς εμπλεκόμενοι.

Τέλος, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να κληθούν ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο και η γενική εισαγγελέας Μπόντι για να εξηγήσουν γιατί η κυβέρνηση εγκαταλείπει τους επιζώντες και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των διακινητών. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι μια σοβαρή επιτροπή θα ζητούσε τη γνώμη των αξιωματικών πρώτης γραμμής, θα ενίσχυε τους πόρους και θα επέβαλε στην κυβέρνηση να δράσει.

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