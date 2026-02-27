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Κομισιόν: Προχωρά σε εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρά το «όχι» του Ευρωκοινοβουλίου
Ειδήσεις
13:42 - 27 Φεβ 2026

Κομισιόν: Προχωρά σε εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur παρά το «όχι» του Ευρωκοινοβουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/2) ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή πριν από την πλήρη επικύρωσή της — μια κίνηση που είχε ήδη εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ τον περασμένο μήνα.

«Το έχω πει και στο παρελθόν: όταν είναι έτοιμοι, είμαστε κι εμείς έτοιμοι… Τις τελευταίες εβδομάδες το συζήτησα εκτενώς με τα κράτη-μέλη και τους ευρωβουλευτές», δήλωσε, σύμφωνα με μετάδοση του Euractiv, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η εμπορική συμφωνία μπορεί να τεθεί σε προσωρινή ισχύ — πράγμα που σημαίνει ότι οι δασμοί θα καταργηθούν για την πλειονότητα των προϊόντων και από τις δύο πλευρές — δύο μήνες αφότου ένα κράτος της Mercosur την επικυρώσει σε εθνικό επίπεδο και ειδοποιήσει επισήμως τις Βρυξέλλες. Από την πλευρά της, η Επιτροπή οφείλει επίσης να ενημερώσει τα κράτη της Mercosur ότι θα προχωρήσει σε προσωρινή εφαρμογή.

Αυτό κατέστη πλέον εφικτό, καθώς η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν την Πέμπτη οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν πλήρως τη συμφωνία, επιβεβαιώνοντας ότι θα ζητήσουν επισήμως από την Κομισιόν την προσωρινή εφαρμογή της.

Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε τομείς που αντιτίθενται στη συμφωνία — ιδίως στους αγρότες — καθώς και σε χώρες όπως η Γαλλία και η Πολωνία, οι οποίες καταψήφισαν τη συμφωνία.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψουν την προσωρινή εφαρμογή, το Παρίσι και άλλες πρωτεύουσες επιχείρησαν να τη μπλοκάρουν μέσω δήλωσης που θα υποχρέωνε τις Βρυξέλλες να αναμείνουν τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η Κύπρος, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ στο πλαίσιο της εκ περιτροπής προεδρίας, εγκατέλειψε τελικά το κείμενο έπειτα από διαβουλεύσεις με διπλωμάτες, όπως μετέδωσε πρώτο το Euractiv.

Ηλεκτρονικά μηνύματα που περιήλθαν στην κατοχή του Euractiv δείχνουν ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής δεν είχε πρόθεση να καταστήσει δυνατή την προσωρινή εφαρμογή πριν από την πλήρη επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε χαρακτηρίσει την ενσωμάτωση σχετικής πρόβλεψης ως «ακούσια».

Η πλήρης επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πλέον να αναμείνει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη νομιμότητα της συμφωνίας, έπειτα από προσφυγή ευρωβουλευτών που την αμφισβήτησαν τον περασμένο μήνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 14:01
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