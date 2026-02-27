Conference League: Με την Τσέλιε η ΑΕΚ στους 16 - Ο δρόμος μέχρι τον τελικό της Λειψίας

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα (27/2) η κλήρωση για τη φάση των 16 του Conference League, όπου θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού η ΑΕΚ θα έρθει αντιμέτωπη ξανά -μετά τη φάση των ομίλων- με τη σλοβενική Τσέλιε.

Σημειώνεται ότι το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου στην Allwyn Arena.

Παράλληλα, η «Ένωση» έμαθε και το πλήρες «μονοπάτι» που οδηγεί στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στο γήπεδο της Λειψίας, Red Bull Arena.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των 16

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Ριέκα – Στρασβούργο

Οι διασταυρώσεις των προημιτελικών

Στα προημιτελικά, τα ζευγάρια που θα προκύψουν από τη φάση των 16 διαμορφώνονται ως εξής:

Το νικητήριο δίδυμο από το Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει εκείνο από το Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας (Ζευγάρι 1).

Ο νικητής του Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του Φιορεντίνα – Ράκοβ (Ζευγάρι 2).

Από τη μονομαχία Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο θα προκύψει ο αντίπαλος του νικητή του Τσέλιε – ΑΕΚ (Ζευγάρι 3).

Τέλος, ο νικητής του Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς θα αναμετρηθεί με εκείνον του Ριέκα – Στρασβούργο (Ζευγάρι 4).

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών

Στην ημιτελική φάση: