Οτσαλάν: Ανοίγει η πόρτα σε μία νέα εποχή – Η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί νέους νόμους

Ο φυλακισμένος ηγέτης των Κούρδων ανταρτών του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εξακολουθεί να δηλώνει ότι πιστεύει στην «έναρξη μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία, έναν χρόνο μετά την έκκλησή του για διάλυση του κινήματος, καλώντας το τουρκικό κράτος να προχωρήσει σε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε δήλωση που διαβάστηκε εκ μέρους του από στέλεχος του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, μπροστά σε φωτογραφία του, ο Οτσαλάν εμφανίστηκε αποφασισμένος να «εκκινήσει μια διαδικασία που θα στηρίζεται σε μια δημοκρατική κοινωνία και στο κράτος δικαίου».

Ο 76χρονος ηγέτης, που εξακολουθεί να χαίρει σεβασμού στους κόλπους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), κρατείται απομονωμένος από το 1999 σε νησί-φυλακή κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι σήμερα, η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε χαλάρωση των όρων κράτησής του ούτε έχει αναφερθεί σε ενδεχόμενο αποφυλάκισής του, παρά το κάλεσμά του για εγκατάλειψη του ένοπλου αγώνα.

«Ανοίγει η πόρτα σε μια νέα πολιτική εποχή», σημειώνει, επαναλαμβάνοντας ότι επιθυμεί να «κλείσει το κεφάλαιο μιας πολιτικής που βασιζόταν στη βία», επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως «η δημοκρατική μετάβαση απαιτεί νέους νόμους» προσαρμοσμένους σε περίοδο ειρήνης.

Στις 18 Φεβρουαρίου, επιτροπή της τουρκικής Βουλής κατέθεσε έκθεση για την «ενσωμάτωση στην τουρκική κοινωνία» των μελών του PKK, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ενδεχόμενο αμνηστίας και χωρίς να τοποθετείται για το μέλλον του ίδιου του Οτσαλάν.

Οι βουλευτές του DEM, τρίτης κοινοβουλευτικής δύναμης, που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, εκτιμούν ότι πλέον η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Η συμπρόεδρος του κόμματος, Τιουλάι Χατιμογκιουλάρι, μιλώντας μπροστά στη φωτογραφία του Οτσαλάν, ο οποίος εμφανίζεται εμφανώς αδυνατισμένος, δήλωσε πως ο ηγέτης του PKK έδειξε «το θάρρος να οικοδομήσει το μέλλον. Από εδώ και πέρα, είναι ευθύνη των πολιτικών να προχωρήσουν σε πράξεις».

Ο έτερος συμπρόεδρος του DEM, Τουντζέρ Μπακιρχάν, έκανε λόγο για «ιστορική βούληση να λυθεί ένας κόμπος εκατό ετών», τονίζοντας: «Όμως μία αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να αποκτηθεί από μονομερή διαβήματα, η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε μονομερείς θυσίες».

«Στο εξής η ευθύνη ανήκει στο κράτος και στην εκτελεστική εξουσία», υπογράμμισε. «Είναι καιρός να περάσει σε συγκεκριμένα και πρακτικά μέτρα (...) Ο ρόλος και το νομικό καθεστώς του Οτσαλάν πρέπει να διασφαλιστούν με σαφήνεια. Μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους Κούρδους», που αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της Τουρκίας.

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του DEM, Γκιουλιουστάν Κιλίτς Κοτσιγίτ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «Το Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει γρήγορα τους απαραίτητους νόμους της διαδικασίας», ζητώντας «έναν ειδικό νόμο, έναν ξεχωριστό νόμο, μόλις καταστεί δυνατό, που θα αφορά ιδιαίτερα τη συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή όσων κατέθεσαν τα όπλα».

Αντιπροσωπεία του DEM έχει λάβει επανειλημμένα άδεια από τα τέλη του 2024 για να επισκεφθεί τον Οτσαλάν στη φυλακή.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, μέσω αυτών των επαφών, ο Οτσαλάν είχε καλέσει το PKK να «καταθέσει τα όπλα και (...) να διαλυθεί», αναλαμβάνοντας «την ιστορική ευθύνη της έκκλησης αυτής».

«Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής και της κοινωνικής ειρήνης και όχι στα όπλα. Και σας καλώ να θέσετε αυτήν την αρχή σε εφαρμογή», είχε δηλώσει.

Στις 12 Μαΐου, το κίνημα επικύρωσε σε συνέδριό του τη διάλυσή του, ενώ τον Ιούλιο ξεκίνησε να παραδίδει τον οπλισμό του σε συμβολική τελετή στο βόρειο Ιράκ, όπου έχουν μετακινηθεί οι περισσότεροι μαχητές του.

Η διαδικασία αυτή άρχισε τον Οκτώβριο του 2024 με πρωτοβουλία του εθνικιστικού κόμματος MHP, συμμάχου της κυβέρνησης, και στοχεύει στον τερματισμό μιας σύγκρουσης που διαρκεί πάνω από τέσσερις δεκαετίες και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50.000 ανθρώπους.