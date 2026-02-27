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Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 68% των Αμερικανών αμφισβητεί τον ισχυρισμό Τραμπ περί οικονομικής άνθησης
Ειδήσεις
16:54 - 27 Φεβ 2026

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 68% των Αμερικανών αμφισβητεί τον ισχυρισμό Τραμπ περί οικονομικής άνθησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η αμερικανική οικονομία γνωρίζει άνθηση και ότι έχει θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι περισσότεροι Αμερικανοί, ακόμη και πολλοί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

«Αυτή είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη. «Η ακμάζουσα οικονομία ανθίζει όσο ποτέ άλλοτε».

Η τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 68% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη δήλωση ότι «η αμερικανική οικονομία γνωρίζει άνθηση», ισχυρισμό που ο Τραμπ επαναλαμβάνει συχνά από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών καταγράφεται έντονος διχασμός σχετικά με την πορεία της οικονομίας, γεγονός που αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όταν το κόμμα του Τραμπ θα επιδιώξει να διατηρήσει την πλειοψηφία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Το 56% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι η οικονομία βρίσκεται σε άνθηση, ενώ το 43% διαφωνεί.

«Δυσκολευόμαστε» λένε τα νοικοκυριά

Στο Ντίκσον του Τενεσί, δυτικά του Νάσβιλ, ο 53χρονος Μάρκους Τριπ εκφράζει την επιθυμία ο Τραμπ να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της ευημερίας της χώρας αντί για την επιθετική πολιτική απέλασης μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής.

«Η οικονομία είναι αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί», δήλωσε ο Τριπ, που εργάζεται στη μεταποίηση, σε εκλογική περιφέρεια την οποία εκπροσωπεί ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ματ Βαν Έπς, του οποίου η ειδική εκλογή το περασμένο φθινόπωρο αποδείχθηκε πιο αμφίρροπη απ’ ό,τι αναμενόταν, καθώς οι Δημοκρατικοί συσπειρώθηκαν υπέρ του αντιπάλου του.

«Ακόμη και ως νοικοκυριό με δύο εισοδήματα, δυσκολευόμαστε», είπε ο Τριπ, που τείνει προς τους Ρεπουμπλικανούς. «Με ανησυχεί περισσότερο το πόσο αυξάνονται το ενοίκιο και τα υπόλοιπα έξοδα, παρά το αν ο γείτονας έχει ή όχι έγγραφα υπηκοότητας».

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί θεωρούν το κόστος ζωής ως το βασικό ζήτημα που θα καθορίσει την ψήφο τους στις εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι οι αυξήσεις τιμών δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, δήλωση που είχε κάνει ο Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, λέγοντας ότι «ο πληθωρισμός έχει νικηθεί» και ότι σήμερα υπάρχει «ουσιαστικά μηδενικός πληθωρισμός».

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί ξεκινούν την επιλογή των υποψηφίων τους για τις εκλογές του Νοεμβρίου με προκριματικές διαδικασίες που αρχίζουν την Τρίτη στο Τέξας, στη Βόρεια Καρολίνα και στο Αρκάνσας.

Ανησυχίες για το κόστος ζωής λόγω των δασμών

Μόλις το 16% των συμμετεχόντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι «σχεδόν δεν υπάρχει πληθωρισμός στις ΗΠΑ».

Το 82% συνολικά, όπως και το ίδιο ποσοστό των ανεξάρτητων, διαφώνησε, ενώ αντίθετη άποψη εξέφρασε και το 72% των Ρεπουμπλικανών. Οι Δημοκρατικοί, που εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι για την οικονομία μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, απέρριψαν σε συντριπτικό ποσοστό τόσο την εικόνα οικονομικής άνθησης όσο και τον ισχυρισμό περί εξάλειψης του πληθωρισμού.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι πολλοί Αμερικανοί δεν είναι εξοικειωμένοι με πολιτικές και προτάσεις του Τραμπ για τον περιορισμό του κόστους ζωής. Το 44% δεν είχε ακούσει για το σχέδιο του Λευκού Οίκου που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα και προβλέπει περιορισμούς σε μεγάλους επενδυτές —όπως επενδυτικές εταιρείες— ως προς την αγορά μονοκατοικιών. Το 48% δεν γνώριζε την πρόταση Τραμπ για ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών.

Αντίθετα, οι πολίτες ήταν πολύ πιο ενημερωμένοι για την κεντρική οικονομική πολιτική του Τραμπ, δηλαδή την αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα: το 78% δήλωσε ότι έχει ακούσει τουλάχιστον κάτι σχετικά με τις αυξήσεις. Το 54% των ερωτηθέντων —μεταξύ αυτών το 69% των Δημοκρατικών και το 42% των Ρεπουμπλικανών— εκτιμά ότι οι δασμοί θα αυξήσουν το κόστος ζωής.

«Δεν εντυπωσιάζομαι από όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό», δήλωσε η 50χρονη Τίφανι Ρίτσι από το Κόρπους Κρίστι του Τέξας, αναφερόμενη στην οικονομική πολιτική Τραμπ. Η Ρίτσι αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητη και ψήφισε τον Τραμπ το 2024, ωστόσο θεωρεί προσβλητικό τον χαρακτηρισμό της οικονομίας ως «χρυσής εποχής» και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των πολιτικών του. «Δεν πρόκειται να βγούμε από αυτή την κατάσταση επιβάλλοντας δασμούς».

Πολλοί οικονομολόγοι αναμένουν μέτρια επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης φέτος, ωστόσο λίγοι προβλέπουν πραγματική έκρηξη ανάπτυξης.

Η διαδικτυακή δημοσκόπηση Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.638 ενηλίκων στις ΗΠΑ και έχει περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων.

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