Ρεκόρ κρουσμάτων ιλαράς στις ΗΠΑ, πάνω από 1.000 σε μόλις δύο μήνες

Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει περισσότερα από 1.100 κρούσματα ιλαράς μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό ορόσημο που κάνει πολλούς στη δημόσια υγεία να προετοιμάζονται για το χειρότερο.

Σύμφωνα με το CDC, από κάθε 1.000 παιδιά που έχουν μολυνθεί με ιλαρά, ένα μπορεί να αναπτύξει εγκεφαλίτιδα, η οποία είναι ένα επικίνδυνο πρήξιμο του εγκεφάλου. Έως και 3 στα 1.000 μολυσμένα παιδιά θα πεθάνουν.

Οι ΗΠΑ οδεύουν προς μια ακόμη χρονιά-ρεκόρ για την ιλαρά: Ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς που αναφέρθηκαν τις πρώτες οκτώ εβδομάδες του έτους — 1.136 στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του CDC — είναι ήδη έξι φορές μεγαλύτερος από τον τυπικό για ένα ολόκληρο έτος. Ένα στοιχείο παρακολούθησης από το Κέντρο Καινοτομίας Αντιμετώπισης Επιδημιών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins κατέγραψε ακόμη υψηλότερο ετήσιο σύνολο κρουσμάτων από αυτό του CDC.

Η τρέχουσα πορεία των κρουσμάτων ιλαράς στις ΗΠΑ είναι «απογοητευτική, θλιβερή και δυσοίωνη», δήλωσε ο Δρ. William Schaffner, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt - ειδικά επειδή υπάρχει διαθέσιμο ένα ασφαλές και εξαιρετικά αποτελεσματικό εμβόλιο για την προστασία από τη λοίμωξη από την ιλαρά και τις επιπλοκές της.

«Η ιλαρά είναι μια άγρια ​​λοίμωξη και θα πρέπει να την προλαμβάνουμε», είπε. «Μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε υγιές, φυσιολογικό παιδί με τον πιο σοβαρό τρόπο».

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων ιλαράς που έχουν αναφερθεί στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος — περίπου το 96% — αφορούσε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR) ή που δεν έχουν λάβει και τις δύο συνιστώμενες δόσεις. Πάνω από το 80% αφορούσε παιδιά και εφήβους, με περίπου 1 στα 4 κρούσματα να αφορούν παιδιά κάτω των 5 ετών.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ ανέφεραν σχεδόν 2.300 κρούσματα ιλαράς — περισσότερα από όσα έχουν καταγραφεί σε ένα μόνο έτος από το 1991 και σημαντικά περισσότερα από όσα έχουν καταγραφεί σε οποιοδήποτε έτος από τότε που η ιλαρά κηρύχθηκε εξαλειφθείσα το 2000.

Τρία άτομα πέθαναν από ιλαρά πέρυσι: δύο παιδιά στο Τέξας και ένας ενήλικας στο Νέο Μεξικό. Και τα τρία θύματα ήταν ανεμβολίαστα.

«Όταν περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους, θα δείτε περισσότερες ασθένειες, περισσότερα βάσανα, περισσότερες νοσηλείες και περισσότερους θανάτους», λένε οι ειδικοί. «Τα παιδιά πεθαίνουν από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο επειδή οι γονείς τους επιλέγουν να μην τα εμβολιάσουν και επιλέγουν να μην τα εμβολιάσουν επειδή φοβούνται το εμβόλιο περισσότερο από ό,τι την ασθένεια».