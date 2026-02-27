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ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την Φον ντερ Λάιεν
Πολιτική
18:29 - 27 Φεβ 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την Φον ντερ Λάιεν

Reporter.gr Newsroom
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«Η προσβλητική για τους λαούς της Ευρώπης απόφαση της κας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να θέσει σε προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, παρά την ξεκάθαρη αντίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνιστά ακραία παραβίαση των δημοκρατικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος του κ. Μητσοτάκη, πρόεδρος της Επιτροπής, επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους ευρωπαίους πολίτες και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνέχεια το κόμμα της Κουμουνδούρου τονίζει για την συμφωνία Mercosur: «Η κα φον ντερ Λάιεν επέλεξε την συνειδητή υποβάθμιση των θεσμών για να υπηρετήσει συμφέροντα και την προσωπική της πολιτική ατζέντα, επιδεικνύοντας αυτοκρατορικό αυταρχισμό και παραβιάζοντας κάθε λειτουργία συλλογικού ευρωπαϊκού θεσμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει την απόφαση αυτή ως επικίνδυνη και υπονομευτική για τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα, την κρίσιμη αυτή συγκυρία, που διακυβεύεται το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρας μας. Αλλά και γιατί, πάνω απ’ όλα, η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε αντιδημοκρατικές αποφάσεις, που παρακάμπτουν τη Δημοκρατία. Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί τέτοιο προηγούμενο προσωπικών αποφάσεων και παράκαμψης των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου Αντίθετα, επιβάλλεται σεβασμός στους δημοκρατικούς κανόνες όταν αποδυναμώνεται η διεθνής τάξη και αμφισβητούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια την Κυβέρνηση Μητσοτάκη να σεβαστεί τους θεσμούς, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε ενέργεια, που υποβαθμίζει τη συλλογική λήψη αποφάσεων, πλήττει ανεπανόρθωτα την ίδια την αξιοπιστία της ΕΕ. Οι πολίτες της Ευρώπης οφείλουν να αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αλλά και τον πρωτογενή τομέα, πριν οι προσωρινές εφαρμογές μετατραπούν σε μόνιμη πρακτική αυταρχισμού».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο “πρόσωπο” με την φον ντερ Λάιεν. Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες στην Ελλάδα, όπως απαιτούν και οι ίδιοι».

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