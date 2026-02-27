Τραγωδία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: 67χρονη ΑμεΑ τραυματίστηκε θανάσιμα - Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Μια 67χρονη γυναίκα με αναπηρία από την Κεφαλονιά βρήκε τραγικό θάνατο κατά την άφιξή της στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η πτήση της έφτασε στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια της αποβίβασης με τη χρήση ειδικού αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στην 67χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στο αεροδρόμιο, αλλά δυστυχώς, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, κατέληξε.

Τι αναφέρει το ΔΑΑ

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε σήμερα, Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.