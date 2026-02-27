ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραγωδία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: 67χρονη ΑμεΑ τραυματίστηκε θανάσιμα - Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού
Ειδήσεις
18:38 - 27 Φεβ 2026

Τραγωδία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: 67χρονη ΑμεΑ τραυματίστηκε θανάσιμα - Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια 67χρονη γυναίκα με αναπηρία από την Κεφαλονιά βρήκε τραγικό θάνατο κατά την άφιξή της στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η πτήση της έφτασε στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια της αποβίβασης με τη χρήση ειδικού αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στην 67χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στο αεροδρόμιο, αλλά δυστυχώς, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, κατέληξε.

Τι αναφέρει το ΔΑΑ

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε σήμερα, Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 20:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ειδήσεις

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

ΔΑΑ – TAP Air Portugal: Η Αθήνα ανοίγει δίαυλο με τη Λισαβόνα, με «ορίζοντα» Βραζιλίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ – TAP Air Portugal: Η Αθήνα ανοίγει δίαυλο με τη Λισαβόνα, με «ορίζοντα» Βραζιλίας

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι
Ειδήσεις

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 17:33

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/06/2026 - 17:28

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:25

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:16

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:10

Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου

Πολιτική
04/06/2026 - 16:56

Χατζηδάκης: Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις τους είναι μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:55

Σε υψηλό τετραμήνου οι νέες αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 16:48

Wall Street: Φρέναρε το τεχνολογικό ράλι – «Πράσινος» μόνο ο Dow Jones

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:38

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Πολιτική
04/06/2026 - 16:22

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Πολιτική
04/06/2026 - 16:09

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 16:08

ΕΕ: Τριετής «ανάσα» στις τράπεζες για τους νέους κανόνες trading

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ