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Νορβηγία: Συνελήφθη ανήλικος που σχεδίαζε επίθεση σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
22:51 - 27 Φεβ 2026

Νορβηγία: Συνελήφθη ανήλικος που σχεδίαζε επίθεση σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αρχές της Νορβηγίας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά εναντίον εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την είδηση μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Ο έφηβος, ο οποίος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νορβηγία, συνελήφθη χθες από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας PST, αρμόδια για ζητήματα αντιτρομοκρατίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NRK, που επικαλείται έγγραφα της PST, φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο επίθεσης με εκρηκτικά κατά των εγκαταστάσεων του NATO Joint Warfare Centre, το οποίο βρίσκεται στο Γιάτεν, στην περιοχή του Στάβανγκερ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος είχε εμφανιστεί στο σχολείο του κρατώντας σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, στοιχείο που φέρεται να ενίσχυσε τις ανησυχίες των αρχών.

Σήμερα, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του για διάστημα δύο εβδομάδων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, όπως δήλωσε στο Agence France-Presse ο συνήγορός του, Κνουτ Λέρουμ.

Σε επικοινωνία με το AFP, οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας δεν ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσουν περαιτέρω την υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

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