Ξανά στο στόχαστρο των Χούθι πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στον θαλάσσιο διάδρομο της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Associated Press.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στην οποία η Τεχεράνη έχει ήδη αρχίσει να απαντά με την εκτόξευση πυραύλων.

Την ίδια στιγμή, τόσο ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, όσο και ο Χαμενεΐ έχουν προχωρήσει σε διαγγέλματα, προειδοποιώντας για κλιμάκωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση των Χούθι εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.