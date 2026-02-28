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Ξανά στο στόχαστρο των Χούθι πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις
11:04 - 28 Φεβ 2026

Ξανά στο στόχαστρο των Χούθι πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στον θαλάσσιο διάδρομο της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Associated Press.  

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στην οποία η Τεχεράνη έχει ήδη αρχίσει να απαντά με την εκτόξευση πυραύλων.

Την ίδια στιγμή, τόσο ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, όσο και ο Χαμενεΐ έχουν προχωρήσει σε διαγγέλματα, προειδοποιώντας για κλιμάκωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση των Χούθι εντείνει περαιτέρω την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

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