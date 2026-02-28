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Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά
Ειδήσεις
10:36 - 28 Φεβ 2026

Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί του Σαββάτου (28/2) λίγη ώρα μετά την έναρξη της ισραηλινής – αμερικανικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε την πρώτη του επίσημη δήλωση.  

«Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ θα επιτρέψει στον λαό του Ιράν να πάρει τις τύχες στα χέρια του», δήλωσε ο Νετανιάχου, συντασσόμενος με τον Ντόναλντ Τραμπ που νωρίτερα προχώρησε σε ανάλογες δηλώσεις.

«Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει "Θάνατος στο Ισραήλ", "Θάνατος στην Αμερική". Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό» αναφέρει στο διάγγελμά του.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουμε να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα», προσέθεσε ο ίδιος πριν σημειώσει: «Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του».

Δήλωσε, δε, πως «έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν - Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους - να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqg93pnblhl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Σας καλώ, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Roaring Lion» (Βρυχηθμός Λέοντος), θα απαιτηθεί από όλους μας να επιδείξουμε υπομονή και εσωτερική δύναμη» συμπλήρωσε.

«Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ» σχολίασε και ευχαρίστησε τον «μεγάλο μας φίλο», πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την ιστορική του ηγεσία».

Σημειώνεται ότι η επίθεση ξεκίνησε τα ξημερώματα, με πλήγματα στην Τεχεράνη, οι κάτοικοι της οποίας είναι στους δρόμους, προσπαθώντας να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/02/2026 - 10:43
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