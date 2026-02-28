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Νέο μήνυμα Τραμπ: Θέλω ένα ασφαλές έθνος στο Ιράν και θα το έχουμε
Ειδήσεις
12:38 - 28 Φεβ 2026

Νέο μήνυμα Τραμπ: Θέλω ένα ασφαλές έθνος στο Ιράν και θα το έχουμε

Reporter.gr Newsroom
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Γύρω στις 12:30 ώρα Ελλάδος – δηλαδή 5:30 τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον – ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα σε σχέση με την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.  

Ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε ο ίδιος στην WP και τους είπε ότι ο κύριος στόχος των ΗΠΑ είναι η ελευθερία για τον ιρανικό λαό και η ασφάλεια της χώρας.

«Θέλω ένα ασφαλές έθνος», είπε, «και αυτό θα το έχουμε», συμπλήρωσε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η επίθεση που διεξάγεται σε συνεργασία με το Ισραήλ αποσκοπεί και σε ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τα διεθνή μέσα, οι Ισραηλινοί στοχοθετούν κυρίως πολιτικούς στόχους, ενώ οι Αμερικανοί στρατιωτικούς.

Πάντως, σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε νωρίς το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι στόχος είναι το Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό θα το πετύχει ακόμη κι αν χαθούν «γενναίοι Αμερικανοί».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο δικό του διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό.

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