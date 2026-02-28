Ισραήλ: Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν αποτελούσαν στόχους των επιθέσεων (φωτό)

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2) ότι ο Αλί Χαμενεΐ, αλλά και ο Μασούντ Πεζεσκιάν υπήρξαν στόχοι των επιθέσεων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των πληγμάτων – όσον αφορά στην εξόντωση των δύο ηγετών – δεν είναι ακόμα σαφές. Παρ’ όλα αυτά, έχει ήδη γίνει γνωστό ότι ο Χαμενεΐ πρόλαβε να φυγαδευτεί σε ασφαλές μέρος εκτός Τεχεράνης.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν ήταν «απολύτως υγιής», ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι και ο ίδιος βρίσκεται εκτός Τεχεράνης.

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Λίγα λεπτά αργότερα, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτιμά πως οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι στιγμής έχουν σημειώσει «πολύ μεγάλη επιτυχία» στον στόχο της εξάλειψης της ιρανικής ηγεσίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η αξιολόγηση αφορούσε ανώτερους διοικητές και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Προσέθεσε επίσης ότι «δεν είναι σαφές εάν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, «βίωσε κάποιο δραματικό γεγονός».

Φωτογραφία από δορυφόρο της κατοικίας του Χαμενεΐ που δημοσίευσαν οι NYT:

Πάντως, από το πρωί του Σαββάτου (28/2) υπάρχουν πληροφορίες ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί, χωρίς να έχουν ωστόσο επιβεβαιωθεί. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με διαρροές συμπεριλαμβάνεται κι ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, χωρίς όμως και ούτε αυτή η είδηση να έχει επαληθευτεί μέχρι στιγμής.

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