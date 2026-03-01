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Eπιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον δύο βίντεο που δείχνουν εορτασμούς στο Ιράν
Ειδήσεις
00:55 - 01 Μαρ 2026

Eπιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον δύο βίντεο που δείχνουν εορτασμούς στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το BBC επιβεβαίωσε πως τουλάχιστον δύο βίντεο που δείχνουν εορτασμούς σε μεγάλες πόλεις του Ιράν είναι αυθεντικά. Φαίνεται πως πράγματι κάποιοι Ιρανοί θέλησαν να πανηγυρίσουν με αφορμή ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ένα βίντεο από κατοικημένη περιοχή κοντά στην πόλη Karaj, δείχνει μια ομάδα κατοίκων να χορεύουν και να ζητωκραυγάζουν στον δρόμο, ενώ τα αυτοκίνητα ηχούν τις κόρνες τους.

{https://x.com/mamlekate/status/2027849061517107543}

Άλλο βίντεο που γυρίστηκε από ένα διαμέρισμα σε μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Ekbatan, δυτικά της Τεχεράνης, δείχνει έναν αριθμό κατοίκων να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν από τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Μια αντίστροφη αναζήτηση δεν έφερε προηγούμενα αποτελέσματα για κανένα από τα δύο κλιπ και περαιτέρω έλεγχοι δεν δείχνουν κανένα σημάδι χειραγώγησης με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ένα άλλο βίντεο, ένας άνδρας φωνάζει "Ονειρεύομαι, γεια σου νέε κόσμε!" και το πλήθος γιορτάζει στη νότια επαρχία Φαρς, ενώ κατεβάζει μια πινακίδα του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 00:59
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