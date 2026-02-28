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Διάγγελμα Νετανιάχου: Το σχέδιο του Ιράν δεν υφίσταται πλέον, ούτε αυτός ο τύραννος
Ειδήσεις
21:05 - 28 Φεβ 2026

Διάγγελμα Νετανιάχου: Το σχέδιο του Ιράν δεν υφίσταται πλέον, ούτε αυτός ο τύραννος

Reporter.gr Newsroom
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Κάλεσα για «αληθινή ειρήνη» απηύθυνε μέσω του τηλεοπτικού του διαγγέλματος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είχαμε πει ότι θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή και το κάνουμε».  

Το πανηγυρικό διάγγελμα Νετανιάχου - στην ίδια γραμμή με το μήνυμα Τραμπ που είχε προηγηθεί το πρωί του Σαββάτου - επιβεβαιώνει ότι το Ισραήλ χτύπησε πολιτικούς στόχους, υπονοώντας ότι η επιχείρηση έχει μέχρι στιγμής πετύχει τον σκοπό της.

«Το καθεστώς των Αγιατολάχ διακήρυττε “θάνατο στο Ισραήλ και θάνατο στην Αμερική”. Ένα τέτοιο καθεστώς δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, αποτελεί απειλή για όλη την ανθρωπότητα», είπε ο Νετανιάχου και προσέθεσε:

«Το σχέδιο και το πρόγραμμα του Ιράν δεν υφίσταται πλέον, αυτός ο τύραννος (σ.σ.: Χαμενεΐ) δεν υφίσταται πλέον», χωρίς να δίνει πιο σαφείς πληροφορίες για το αν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqtna7brh75?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνέχεια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα στον λαό του Ιράν να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει το καθεστώς. Ειδικότερα, είπε μεταξύ άλλων:

«Ο ιρανικός λαός απελευθερώνεται από αυτό το τυραννικό καθεστώς. Πρέπει να βγείτε έξω στους δρόμους και να καταρρίψετε αυτό το καθεστώς. Σας υποσχεθήκαμε βοήθεια και αυτή η βοήθεια έφτασε. Ήρθε η στιγμή να ανατρέψετε αυτό το καθεστώς και να διασφαλίσετε το μέλλον σας. Η στιγμή να ενωθούν όλοι οι Πέρσες».

Απευθυνόμενος, δε, στους πολίτες του Ισραήλ, ο Νετανιάχου είπε:

«Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να παραμείνουμε ακλόνητοι, αλλά ένας λαός “λιοντάρι” έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/02/2026 - 21:06
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