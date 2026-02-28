Reuters: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός – Σενάρια για την «επόμενη μέρα»

Τα περισσότερα ισραηλινά μέσα, καθώς επίσης και το πρακτορείο Reuters, μεταδίδουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός. Η Τεχεράνη, ωστόσο, συνεχίζει να μην επιβεβαιώνει την πληροφορία, κάνοντας λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» εκ μέρους των εχθρών.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ αποδίδουν την πληροφορία σε ενημέρωση από Ισραηλινούς αξιωματούχους προς δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, έχει βρεθεί το άψυχο σώμα του κάτω από τα συντρίμμια στην περιοχή που είχε βομβαρδιστεί νωρίτερα στην Τεχεράνη.

Μεταδίδουν, ακόμη, πως στόχος ήταν και ο γιός του, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν εκείνη την ώρα ήταν μαζί του ή σε κάποιο άλλο σημείο από όσα δέχτηκαν πλήγμα ή αντιθέτως βρισκόταν εκτός Τεχεράνης σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με το Reuters, ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή. Σύμφωνα, δε, με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν 7 αξιωματούχοι του ιρανικού στρατού.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται υπάρχει και φωτογραφία με τη σορό του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, η οποία έχει φτάσει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ και η Ουάσιγκτον έχει ενημερωθεί από Αμερικανούς διπλωμάτες.

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Η Τεχεράνη, από την άλλη, επιμένει ότι «ο εχθρός προσπαθεί να θολώσει τα νερά», κάνοντας ψυχολογικό πόλεμο. Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν, παράλληλα, ότι η χώρα τους θα συνεχίσει να απαντά με σφοδρότητα.

Πιθανά σενάρια για την «επόμενη μέρα» – Τι εκτιμά η CIA

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, η CIA είχε αξιολογήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα πιθανά σενάρια σε περίπτωση θανάτου του Χαμενεΐ.

Μεταξύ αυτών είναι (α) η αντικατάσταση από σκληροπυρηνικά στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και (β) η εσωτερική αναδιάταξη ισχύος χωρίς άμεση κατάρρευση του καθεστώτος.

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές εκθέσεις δεν καταλήγουν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι θα ανατραπεί το καθεστώς – μία εικασία που κάνουν τόσο ο Τραμπ, όσο και ο Νετανιάχου.

Πώς επιλέγεται ο Ανώτατος Ηγέτης

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, ο Ανώτατος Ηγέτης εκλέγεται από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα σώμα 88 κληρικών, εκλεγμένων μέσω αυστηρά ελεγχόμενης διαδικασίας.

Η ίδια η δομή, ωστόσο, επηρεάζεται από το Συμβούλιο των Φρουρών, του οποίου τα μέλη ορίζονται άμεσα ή έμμεσα από τον Ανώτατο Ηγέτη.

Αυτό σημαίνει πως αν και η διαδικασία διαδοχής είναι θεσμική, είναι ταυτόχρονα βαθιά ελεγχόμενη από το καθεστώς.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Αναλυτές και think tanks έχουν κατά καιρούς αναφέρει ορισμένα πρόσωπα:

(α) Μοχσέν Κομί: Στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ. Θεωρείται πρόσωπο συνέχειας και σταθερότητας.

(β) Αλίρεζά Αραφί: Μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών και της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων. Η επιλογή του θα σήμαινε διατήρηση του σημερινού συστήματος.

(γ) Μοχσέν Αρακι: Ανώτατος κληρικός, με ισχυρή θεολογική νομιμοποίηση.

(δ) Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ: Επικεφαλής της Δικαιοσύνης, με ισχυρή παρουσία στον μηχανισμό ασφαλείας.

(ε) Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί: Επιφανής κληρικός στο Κομ και μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Ωστόσο, σε περίπτωση αιφνίδιου κενού εξουσίας, οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, υπερβαίνοντας ακόμη και τον καθορισμένο θεσμικό τους ρόλο.

Τι θα συμβεί αν επικρατήσουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν είναι απλώς στρατιωτική δύναμη, αλλά είναι παράλληλα και οικονομικός και πολιτικός πυλώνας του συστήματος.

Έτσι, με την επικράτηση των Φρουρών δεν θα επιτευχθεί φιλελευθεροποίηση του Ιράν, αλλά μάλλον το αντίθετο.

Πάντως, η ιστορία της Μέσης Ανατολής δείχνει ότι η απώλεια ενός ηγέτη δεν οδηγεί αυτομάτως σε κατάρρευση.

Το 1989, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Χομεϊνί, η μετάβαση στον Χαμενεΐ έγινε εσωτερικά, χωρίς αποσταθεροποίηση. Να σημειωθεί, δε, ότι ο Χαμενεΐ είναι ο μακροβιότερος ηγέτης στη Μέση Ανατολή.

Το κρίσιμο ερώτημα – σύμφωνα με διάφορες αναλύσεις – είναι αν υπάρχει ρήγμα στο εσωτερικό της ελίτ και αν οι Φρουροί παραμείνουν ενωμένοι.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο θάνατος του Χαμενεΐ κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει εσωτερική αναταραχή (με δεδομένο ότι ήδη στο εσωτερικό η κατάσταση είναι έκρυθμη), το πετρέλαιο μπορεί να εκτιναχθεί περαιτέρω και οι «δορυφόροι» της Τεχεράνης υπάρχει ο κίνδυνος να κινηθούν αυτόνομα.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) μιλώντας σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ «έχουν μία πολύ καλή ιδέα» σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να διαδεχτεί τον Χαμενεΐ.