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Ο Τραμπ μιλά για διαπραγματεύσεις – Το Ιράν τις αποκλείει
Ειδήσεις
12:35 - 02 Μαρ 2026

Ο Τραμπ μιλά για διαπραγματεύσεις – Το Ιράν τις αποκλείει

Reporter.gr Newsroom
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Ένας από τους ανώτατους εκπροσώπους της ιρανικής ηγεσίας απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον. Με τη δήλωσή του απάντησε σε δημοσίευμα που ανέφερε ότι, μέσω του Ομάν και παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, είχε επιδιώξει την έναρξη νέων συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος», έγραψε ο Λαριτζανί, προσθέτοντας ότι τώρα ανησυχεί για τις απώλειες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ιράν, τόνισε, δεν ξεκίνησε τον πόλεμο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, σύμφωνα με μετάδοση της Tagesschau.

Δημοσίευμα για διαμεσολάβηση του Ομάν

Ο Λαριτζανί θεωρείται, μετά τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Ali Khamenei, μία από τις κεντρικές μορφές στο ιρανικό σύστημα εξουσίας. Η εφημερίδα The Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι, σε σχέση με το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, απευθύνθηκε στον μέχρι τώρα διαμεσολαβητή Ομάν προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα νέων συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ μίλησε για πρόταση διαλόγου

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Κυριακή (2/3) ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει με το Ιράν. «Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει, οπότε θα μιλήσω μαζί τους», ανέφερε, σύμφωνα με το περιοδικό The Atlantic, σε τηλεφωνική συνέντευξη. Παράλληλα, κατηγόρησε την ιρανική πλευρά ότι καθυστέρησε υπερβολικά. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για πιθανές συνομιλίες.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη τέσσερις εβδομάδες. «Πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Όσο ισχυρό κι αν είναι, πρόκειται για μια μεγάλη χώρα — θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες, ή και λιγότερο», δήλωσε.

Ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενγιαμίν Νετανιάχου έχουν αναφέρει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ως έναν από τους λόγους για την κοινή επίθεση κατά της χώρας. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων μέσω του προγράμματός της.

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 15:08
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