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Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά Εξεταστική και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές
Πολιτική
12:24 - 02 Μαρ 2026

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά Εξεταστική και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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Ως ένα τεράστιο σκάνδαλο που πλήττει την εικόνα της χώρας διεθνώς χαρακτήρισε το ζήτημα των υποκλοπών, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μιλώντας, το πρωί της Δευτέρας (2/3), στην τηλεόραση του Mega. Ο ίδιος σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την υπόθεση στην εμπλοκή «τεσσάρων ιδιωτών» δεν πείθει.  

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ή ότι κάποιοι είναι απατεώνες ή ότι είναι βλάκες. Διότι εάν υποθέσουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει, δηλαδή ότι δεν έχει καμία εμπλοκή η κυβέρνηση, τότε η χώρα είναι διάτρητη και ο καθένας κάνει ό, τι θέλει», σχολίασε, κάνοντας λόγο για για «μεθόδευση από την πλευρά της ΝΔ, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου, ώστε να βάλει την ΕΥΠ κάτω από τη δική της διοίκηση».

Τόνισε ότι «ακόμα και αργόσυρτα και με τρία χρόνια καθυστέρηση, αποδίδεται δικαιοσύνη και έρχονται νέα στοιχεία στη δημοσιότητα. Η υπόθεση ξανανοίγει στον ανώτατο βαθμό για ένα κακούργημα το οποίο αφορά την κατασκοπεία. Μετά το θάρρος και την τόλμη που έδειξαν δύο δικαστές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ικμάδα ελπίδας και αισιοδοξίας στην πατρίδα μας, ότι δεν μπορούν όλα να κουκουλώνονται και να συγκαλύπτονται».

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Έθεσε εκ νέου ερωτήματα, τα οποία - όπως είπε - πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και να μην επικαλείται όπως ο “Φραπές” το δικαίωμα στη σιωπή.

«Γιατί παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο; Γιατί παρακολουθούσαν το ΓΕΕΘΑ; Γιατί παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη; Να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι έδιναν ραβασάκια στους μάρτυρες, για ποιο λόγο, τι φοβόντουσαν, γιατί δεν μας άφησαν να καλέσουμε όλους τους μάρτυρες που θέλαμε να καλέσουμε;», συμπλήρωσε.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπενθύμισε ακόμη ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που επιτρέπει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ενημερωθεί θεσμικά για τους λόγους παρακολούθησής του, την οποία - όπως ανέφερε - η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει.

«Εμείς θα ζητήσουμε προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε μία υπόθεση, η οποία πληγώνει πρώτα και πάνω απ όλα την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό», σχολίασε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η αστάθεια σε χώρες όπως το Ιράν ενδέχεται να προκαλέσει νέες προσφυγικές ροές, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την Ευρώπη συνολικά.

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