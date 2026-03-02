ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Άμεση αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προστασία των χωρών του Κόλπου
Ειδήσεις
12:44 - 02 Μαρ 2026

Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Άμεση αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προστασία των χωρών του Κόλπου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (2/3) στο Παρίσι, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στην πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή. Τόνισε την ανάγκη για άμεση και ταχεία αποκλιμάκωση της έντασης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Γαλλίας να συνδράμει στην άμυνα των χωρών του Κόλπου.    

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπαρό επεσήμανε ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση, απαιτούνται βαθιές αλλαγές στο Ιράν, σε συνδυασμό με το σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι το καθεστώς του Ιράν αποτέλεσε απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα και τον ίδιο του τον λαό, υπογραμμίζοντας ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί μέσω των διεθνών οργανισμών.

Σχετικά με τις πρόσφατες επιθετικές ενέργειες του Ιράν, ο Γάλλος υπουργός τις χαρακτήρισε επικίνδυνες και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για λανθασμένη εμπλοκή στην κρίση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας του Λιβάνου.

Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι περίπου 400.000 Γάλλοι πολίτες βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε οργανωμένους επαναπατρισμούς μόλις καταστούν δυνατοί.

Τέλος, τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για Γάλλους μεταξύ των θυμάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ μιλά για διαπραγματεύσεις – Το Ιράν τις αποκλείει
Ειδήσεις

Ο Τραμπ μιλά για διαπραγματεύσεις – Το Ιράν τις αποκλείει

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά Εξεταστική και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές
Πολιτική

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά Εξεταστική και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές

ThreatScene και EFA GROUP ιδρύουν τη THYREOS CYBER - Στρατηγική επένδυση στην αμυντική κυβερνοασφάλεια
Επιχειρήσεις

ThreatScene και EFA GROUP ιδρύουν τη THYREOS CYBER - Στρατηγική επένδυση στην αμυντική κυβερνοασφάλεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή
Ειδήσεις

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο
Ειδήσεις

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ