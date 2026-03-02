Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Άμεση αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και προστασία των χωρών του Κόλπου

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπαρό επεσήμανε ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση, απαιτούνται βαθιές αλλαγές στο Ιράν, σε συνδυασμό με το σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι το καθεστώς του Ιράν αποτέλεσε απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα και τον ίδιο του τον λαό, υπογραμμίζοντας ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί μέσω των διεθνών οργανισμών.

Σχετικά με τις πρόσφατες επιθετικές ενέργειες του Ιράν, ο Γάλλος υπουργός τις χαρακτήρισε επικίνδυνες και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για λανθασμένη εμπλοκή στην κρίση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας του Λιβάνου.

Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι περίπου 400.000 Γάλλοι πολίτες βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε οργανωμένους επαναπατρισμούς μόλις καταστούν δυνατοί.

Τέλος, τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για Γάλλους μεταξύ των θυμάτων.