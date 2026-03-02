EasyJet και Lufthansa ακυρώνουν τις πτήσεις προς την Κύπρο

Η EasyJet και η Lufthansa ανέστειλαν όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις τους από και προς την Κύπρο τη Δευτέρα (2/3), όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις.

Η αναστολή των υπηρεσιών της easyJet περιλαμβάνει όλες τις πτήσεις που συνδέουν το Ηνωμένο Βασίλειο με τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Σημειώνεται πως το αεροδρόμιο της Πάφου έχει ήδη εκκενωθεί, εν μέσω της γενικευμένης αναστάτωσης που επικρατεί στην περιοχή, λόγω της ανίχνευσης drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήριο. Εκκενώθηκε, επίσης, και η βάση στο Ακρωτήριο, καθώς και η βρετανική βάση στη Δεκέλεια.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος Lufthansa, ο οποίος διαχειρίζεται τις Austrian Airlines, Edelweiss και Lufthansa, ανέστειλε τα δρομολόγιά του από το Μόναχο, τη Βιέννη και τη Ζυρίχη.

Για την ώρα η αναστολή της Lufthansa ισχύει μόνο για σήμερα 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η εφημερίδα της Κύπρου «Φιλελεύθερος».

Ωστόσο, η easyJet ανακοίνωσε ότι η αναστολή των δικών της πτήσεων θα ισχύσει μέχρι και την Πέμπτη.