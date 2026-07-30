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Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες
Πολιτική
11:51 - 30 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Reporter.gr Newsroom
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Τη βαθιά του οδύνη για το θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος εξέφρασε σήμερα (30/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.      

Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη των τριών πυροσβεστών και βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τις πολιτικές και τις δράσεις της για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των τριών πυροσβεστών μας. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται δίπλα στις οικογένειές τους και ενισχύει τις προσπάθειές της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη φετινή δύσκολη αντιπυρική περίοδο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μεγάλης έκτασης πυρκαγιές αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν mega πυρκαγιές και τους συνδράμαμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα μας είχε καθοριστική συμβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη για την επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της παραγωγής των Canadair, με το πρώτο νέο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί στη χώρα το 2028.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απηύθυνε μήνυμα αυξημένης ετοιμότητας, προειδοποιώντας ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω των συνθηκών.

Κυπριακό: «Ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό»

Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, κάνοντας λόγο για μια κινητικότητα που καταγράφεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως σημείωσε, η ελληνική διπλωματία, σε συνεργασία με την κυπριακή πλευρά, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να επανεκκινήσουν οι άτυπες συνομιλίες.

«Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να αποτελεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε.

«Στοίχημα διαρκείας» η οδική ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος τους αφορά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους έκανε λόγο για ένα «στοίχημα διαρκείας», σημειώνοντας ότι η χώρα επί δεκαετίες καταγράφει απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία δυστυχήματα.

«Επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση μέσα στο καλοκαίρι της καμπάνιας «Θα ζήσω», καθώς και τη διοργάνωση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων.

«Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς», τόνισε.

Μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτων, η οποία εισάγεται προς ψήφιση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός στη διαχείριση ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή βάζει «οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό», διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

«Διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στη στάση της αντιπολίτευσης, ειδικά όσον αφορά το αίτημα αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι θλιβερή η μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ακόμη ότι θα υπάρξουν νέες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πυρηνική ενέργεια και Ταμείο Ανάκαμψης

Στην εισήγησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή δεν συνδέεται με άμεση απόφαση για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών.

«Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και στη χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην παραμείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων», σημείωσε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, με καταληκτικό ορίζοντα την 31η Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, συνολικά 117 έργα και ορόσημα του Ταμείου βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτιμώντας ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

«Όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα», υπογράμμισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2026 - 11:59
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