Γάζα: Εξαντλούνται τα καύσιμα μετά το κλείσιμο των ισραηλινών συνόρων λόγω του πολέμου

Στη Γάζα τα ήδη περιορισμένα αποθέματα καυσίμων μειώνονται με ταχύ ρυθμό, ενώ και τα βασικά τρόφιμα απειλούνται με περαιτέρω έλλειψη, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την απόφαση του Ισραήλ να διακόψει την είσοδο καυσίμων και εμπορευμάτων στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα, επικαλούμενο τις συγκρούσεις με το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε το Σάββατο στο κλείσιμο όλων των συνοριακών διελεύσεων της Γάζας, μετά την ανακοίνωση για αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι τα περάσματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων, χωρίς να διευκρινίζουν πόσο θα διαρκέσει το μέτρο.

Προμήθειες για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η Γάζα εξαρτάται πλήρως από καύσιμα που εισάγονται οδικώς από το Ισραήλ και την Αίγυπτος. Η απουσία νέων φορτίων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η πλειονότητα των Παλαιστινίων στον θύλακα έχει εκτοπιστεί εσωτερικά έπειτα από τον διετή πόλεμο του Ισραήλ με τους μαχητές της Χαμάς.

«Περιμένω ότι έχουμε ίσως μερικές ημέρες χρόνο λειτουργίας», δήλωσε η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών Καρούνα Χέρμαν, υπεύθυνη για τη διανομή καυσίμων στη Γάζα.

Ο Αμτζάντ Αλ-Σάουα, Παλαιστίνιος συντονιστής ανθρωπιστικής βοήθειας που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και ΜΚΟ, εκτίμησε ότι τα διαθέσιμα καύσιμα ενδέχεται να επαρκέσουν για τρεις έως τέσσερις ημέρες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι και τα αποθέματα σε λαχανικά, αλεύρι και άλλα βασικά αγαθά κινδυνεύουν να εξαντληθούν σύντομα, εφόσον τα περάσματα παραμείνουν κλειστά.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις.

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Από την πλευρά του Ισραήλ, η στρατιωτική υπηρεσία COGAT, αρμόδια για τον έλεγχο της πρόσβασης στη Γάζα, υποστήριξε ότι από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο έχουν εισαχθεί επαρκείς ποσότητες τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

«(Το) υπάρχον απόθεμα αναμένεται να επαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η COGAT, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με πιθανές ελλείψεις καυσίμων.

Η εκεχειρία εντάσσεται σε ευρύτερη πρωτοβουλία που στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα και την ανοικοδόμησή του.

Ο Χαμάντα Αμπού Λάιλα, εκτοπισμένος Παλαιστίνιος στη Γάζα, εξέφρασε φόβους ότι τα νέα κλεισίματα μπορεί να οδηγήσουν σε επανάληψη φαινομένων λιμού, όπως εκείνων που έπληξαν περιοχές του θύλακα πέρυσι, όταν το Ισραήλ ανέστειλε την παροχή βοήθειας για 11 εβδομάδες.

«Γιατί φταίμε εμείς, στη Γάζα, για τους περιφερειακούς πολέμους μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και Αμερικής; Δεν φταίμε εμείς», είπε ο Αμπού Λάιλα.