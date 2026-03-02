Το Ιράν προειδοποιεί για χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη

Ο Ρεζά Ζαμπίμπ, Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία, προειδοποίησε ότι «το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του είναι «ικανή να αντιδράσει».

Σύμφωνα με το skynews.com, η δήλωση αυτή ακολουθεί την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ απέσυραν αρκετά αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ισπανίας διέταξε ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά απειλητικά σενάρια.

Παράλληλα, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία είχαν αποχωρήσει από το Κάντιθ την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατάσταση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις επιπτώσεις τους για την ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

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Ανάμεσα στις χώρες που απειλεί το Ιράν βρίσκεται ασφαλώς και η Κύπρος, στο έδαφος της οποίας βρίσκονται βρετανικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Διευκρινίζεται πως οι περιοχές που βρίσκονται οι βρετανικές βάσεις δεν αποτελούν μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο, όπως είναι φυσικό οι αρχές της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ ασφαλώς συνδράμει και η Ελλάδα με φρεγάτες και μαχητικά.

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