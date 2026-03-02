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Ιράν: «Θα πλήξουμε την Κύπρο» – Στόχος η απομάκρυνση των Αμερικανών
Ειδήσεις
17:05 - 02 Μαρ 2026

Ιράν: «Θα πλήξουμε την Κύπρο» – Στόχος η απομάκρυνση των Αμερικανών

Reporter.gr Newsroom
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Ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επαναστάσης φέρεται να απείλησε με κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει αισθητά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί. Οι πληροφορίες μεταδόθηκαν από κυπριακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται ιρανικές πηγές.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας για αυστηρή αντίδραση σε μια τέτοια εξέλιξη.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Το κυπριακό ειδησεογραφικό μέσο philenews αναφέρει ότι επιβεβαίωσε την ακρίβεια των δηλώσεων του Τζαμπάρι, όπως αυτές ακούγονται στο σχετικό βίντεο.

Παράλληλα, κυπριακή πηγή ανέφερε στο Reuters ότι τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως τα drones που έπληξαν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

{https://x.com/SprinterPress/status/2028460777863078095?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028460777863078095%7Ctwgr%5E59a9d738cb20e13e76dc77933b52a919309ec7ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skai.gr%2Fnews%2Fworld%2Fstratigos-iran-tha-ektokseysoume-pyraylous-kata-tis-kyprou-gia-na-fygoun-oi-amerikanoi}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsdnj2dj3kh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 17:16
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