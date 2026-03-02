Μεντβέντεφ προειδοποιεί: Ο ΓΠΠ προ των πυλών αν συνεχιστεί η πολιτική Τραμπ στο Ιράν

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της «παράλογης πορείας» του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν «βάρβαρο λάθος» και υπογράμμισε ότι η στρατηγική αλλαγής καθεστώτων που ακολουθεί η Ουάσινγκτον απειλεί να πυροδοτήσει έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο πόλεμο. Ο ίδιος τόνισε ότι οι πυρηνικές εκρήξεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι θα μοιάζουν «παιδικό παιχνίδι» μπροστά στις συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ δεν στοχεύουν μόνο στο Ιράν, αλλά αφορούν στη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το Ιράν διαθέτει τη δύναμη να αντέξει τις επιθέσεις, αλλά το κόστος αυτής της ανθεκτικότητας θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος προειδοποίησε ότι η στρατηγική του Ιράν να αναζητήσει πυρηνικά όπλα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτη. «Το Ιράν θα αγωνιστεί σθεναρά για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη αυξάνει τον κίνδυνο μιας πυρηνικής σύγκρουσης με διεθνείς συνέπειες.

Ο Μεντβέντεφ, που σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, προέτρεψε τις χώρες να σταθμίσουν προσεκτικά τις ενέργειές τους, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να κλιμακώσει τη διεθνή αστάθεια σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η δήλωση του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής, με την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν να πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την περιοχή.