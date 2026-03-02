ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεντβέντεφ προειδοποιεί: Ο ΓΠΠ προ των πυλών αν συνεχιστεί η πολιτική Τραμπ στο Ιράν
Ειδήσεις
23:45 - 02 Μαρ 2026

Μεντβέντεφ προειδοποιεί: Ο ΓΠΠ προ των πυλών αν συνεχιστεί η πολιτική Τραμπ στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της «παράλογης πορείας» του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν «βάρβαρο λάθος» και υπογράμμισε ότι η στρατηγική αλλαγής καθεστώτων που ακολουθεί η Ουάσινγκτον απειλεί να πυροδοτήσει έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο πόλεμο. Ο ίδιος τόνισε ότι οι πυρηνικές εκρήξεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι θα μοιάζουν «παιδικό παιχνίδι» μπροστά στις συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ δεν στοχεύουν μόνο στο Ιράν, αλλά αφορούν στη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το Ιράν διαθέτει τη δύναμη να αντέξει τις επιθέσεις, αλλά το κόστος αυτής της ανθεκτικότητας θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος προειδοποίησε ότι η στρατηγική του Ιράν να αναζητήσει πυρηνικά όπλα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτη. «Το Ιράν θα αγωνιστεί σθεναρά για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη αυξάνει τον κίνδυνο μιας πυρηνικής σύγκρουσης με διεθνείς συνέπειες.

Ο Μεντβέντεφ, που σήμερα κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, προέτρεψε τις χώρες να σταθμίσουν προσεκτικά τις ενέργειές τους, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να κλιμακώσει τη διεθνή αστάθεια σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η δήλωση του Ρώσου αξιωματούχου έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής, με την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν να πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας
Ειδήσεις

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ