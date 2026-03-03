Ρούμπιο: Γνωρίζαμε ότι έρχεται ισραηλινή ενέργεια – Χτυπήσαμε προληπτικά για να περιορίσουμε τις απώλειες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε νέα εξήγηση για την αιφνιδιαστική εμπλοκή της Ουάσιγκτον στη σύγκρουση με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν προληπτικό χαρακτήρα και στόχο την αποτροπή άμεσης ιρανικής επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Όπως δήλωσε μετά από κλειστή ενημέρωση στο Καπιτώλιο, η αμερικανική κυβέρνηση γνώριζε ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ήταν «απολύτως σαφές» πως σε περίπτωση που το Ιράν δεχόταν επίθεση – είτε από το Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ – θα απαντούσε πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.

«Γνωρίζαμε ότι θα υπάρξει ισραηλινή ενέργεια. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα πυροδοτούσε επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Και γνωρίζαμε ότι αν δεν προχωρούσαμε προληπτικά εναντίον τους πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα είχαμε περισσότερες απώλειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε αεροπορικά πλήγματα πριν εκδηλωθεί η αναμενόμενη ιρανική αντίδραση. Ο Ρούμπιο παρουσίασε την επιχείρηση ως αμυντική κίνηση που στόχο είχε να μειώσει τον κίνδυνο απωλειών Αμερικανών στρατιωτών και να εξουδετερώσει κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης είναι δύο: η καταστροφή των βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και η αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού. Δεν αναφέρθηκε ρητά σε αλλαγή καθεστώτος, επιχειρώντας να περιορίσει το πλαίσιο των αμερικανικών επιδιώξεων.

Η ενημέρωση προς τους βουλευτές και γερουσιαστές έγινε ενόψει ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρόταση βάσει του νόμου περί πολεμικών εξουσιών, που θα μπορούσε – εφόσον εγκριθεί – να υποχρεώσει τον πρόεδρο να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Ο Ρούμπιο σημείωσε επίσης ότι πριν από την έναρξη των επιθέσεων είχε ενημερωθεί η λεγόμενη «Ομάδα των Οκτώ» του Κογκρέσου.

Οι δηλώσεις του αντανακλούν τη θέση της κυβέρνησης ότι η σύγκρουση δεν ήταν επιλογή, αλλά αναπόφευκτη εξέλιξη υπό τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, με στόχο – όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον – την αποτροπή ευρύτερης και πιο αιματηρής σύρραξης.

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