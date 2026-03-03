Κρίση στη Μέση Ανατολή: Ντόμινο επιπτώσεων στην Ελλάδα – Πτήσεις, κρουαζιέρες και ενέργεια στο μικροσκόπιο

Η κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν προκαλεί έντονη ανησυχία στην ελληνική οικονομία, με τις αερομεταφορές και τη ναυτιλία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων. Οι δύο αυτοί κλάδοι αποτελούν κρίσιμους πυλώνες ανάπτυξης για τη χώρα, συνδεδεμένους άμεσα με τον τουρισμό, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο η ένταση των γεγονότων, αλλά κυρίως η διάρκειά τους και το ενδεχόμενο γεωγραφικής επέκτασης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

Αερομεταφορές: Άμεσο πλήγμα και αλυσιδωτές επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις στην αεροπορική βιομηχανία είναι ήδη ορατές. Κεντρικοί περιφερειακοί κόμβοι όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν τη λειτουργία τους, οδηγώντας σε χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων. Οι μεγάλες εταιρείες του Κόλπου, όπως η Emirates, η Etihad Airways και η Qatar Airways, που διακινούν καθημερινά περίπου 90.000 επιβάτες μέσω των συγκεκριμένων hubs, βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα.

Οι αναστολές πτήσεων δημιουργούν άμεση απώλεια εσόδων, ενώ το κόστος επεκτείνεται στη διαχείριση εγκλωβισμένων επιβατών και στην αναδιάταξη των δρομολογίων. Για την Ελλάδα, το αποτύπωμα είναι επίσης εμφανές: η Aegean Airlines προχώρησε σε αναστολές δρομολογίων προς τη Μέση Ανατολή, ενώ η SKY express ακύρωσε πτήσεις προς το Τελ Αβίβ λόγω κλεισίματος του εναέριου χώρου.

Εφόσον η κρίση παραταθεί, θα απαιτηθεί αναδιαμόρφωση των εναέριων οδών προς την Ασία, αυξάνοντας τις αποστάσεις και την κατανάλωση καυσίμων. Με τα καύσιμα να αντιστοιχούν στο 25%-35% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής, ενδεχόμενη άνοδος του πετρελαίου στα 90-100 δολάρια/βαρέλι θα επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα. Το κόστος αυτό, αναπόφευκτα, μετακυλίεται στα εισιτήρια, επηρεάζοντας τη ζήτηση και τον τουρισμό.

Ναυτιλία: Ασφάλεια, κόστος και ενεργειακή αβεβαιότητα

Εξίσου σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στη ναυτιλία. Στην ευρύτερη εμπόλεμη περιοχή εκτιμάται ότι βρίσκονται πάνω από 1.000 πλοία με 20.000-25.000 ναυτικούς, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του κινδύνου. Το International Chamber of Shipping, η European Community Shipowners' Associations και η Asian Shipowners' Association εξέφρασαν δημόσια την ανησυχία τους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και ζήτησαν άμεσα μέτρα προστασίας.

Η ανασφάλεια στα θαλάσσια περάσματα, ιδίως σε κομβικά σημεία όπως τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνει τα ασφάλιστρα κινδύνου και το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, οι ενεργειακές ροές – πετρέλαιο και LNG – καθίστανται ευάλωτες, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα στις τιμές. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία παγκοσμίως, κάθε διαταραχή στη ροή εμπορευμάτων και ενέργειας έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες.

Σημειώνεται ότι σε κοινή δήλωση τους το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), η Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστών|ESCA και η Ένωση Ασιατών Εφοπλιστών εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιθέσεις σε πλοία και ζητούν μέτρα που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των ναυτικών. Χωρίς να υπάρχουν ακριβή στοιχεία εκτιμάται ότι στην εμπόλεμη περιοχή βρίσκονται πάνω από 1.000 πλοία όλων των τύπων με περίπου 20.000-25.000 ναυτικούς.

«Η κύρια ανησυχία μας είναι η ευημερία των ναυτικών και των πολιτών που επηρεάστηκαν. Ανησυχήσαμε βαθιά όταν μάθαμε για τις επιθέσεις εναντίον ναυτικών και την τραγική απώλεια ζωών. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των πληγέντων» αναφέρουν στην κοινή δήλωση οι τρεις φορείς. «Όλα τα μέρη, προσθέτουν, πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ναυτικών που απλώς κάνουν τη δουλειά τους και έχουν βρεθεί, χωρίς δικό τους λάθος, σε μια εξαιρετικά ασταθή κατάσταση. Στη συνέχεια ζητούν προσοχής τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υπογραμμίζοντας ότι «Πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη και απρόβλεπτη κατάσταση. Είναι ζωτικής σημασίας ολόκληρη η βιομηχανία να βασίζεται μόνο σε επαληθευμένες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές» αναφέρουν οι διεθνείς φορείς.

Η κρουαζιέρα

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και στην κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο η κρίση. Η αβεβαιότητα επηρεάζει τον προγραμματισμό δρομολογίων και τη ζήτηση, ιδίως από αγορές όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Εάν η ένταση επεκταθεί γεωγραφικά ή χρονικά, η ταξιδιωτική ψυχολογία ενδέχεται να επιβαρυνθεί, οδηγώντας σε επιβράδυνση κρατήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Κόντε, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας ο οποίος εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη νέα τουριστική περίοδο που μόλις ξεκινά, οι αρχικές προσδοκίες μειώνονται.

Όπως αναφέρει, “μετά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα με τις εχθροπραξίες στην περιοχή αυτή μεταξύ Ιράν – Αμερικής – Ισραήλ που επηρεάζουν και τις γειτονικές χώρες, έχουν ήδη τρομοκρατήσει την πελατεία του τουρισμού στην περιοχή αυτή και δυστυχώς συμπεριλαμβάνει και την Ανατολική Μεσόγειο και σίγουρα συμπεριλάβει και την χώρα μας αλλά και την Τουρκία η οποία συνορεύει με το Ιράν.

Τα γεγονότα των εχθροπραξιών εξελίσσονται στην γειτονική μας περιοχή στις αρχές της Άνοιξης, μιας εποχής που ξεκινούν τα προγράμματα στους τουριστικούς προορισμούς και συμπεριλαμβάνουν και τα προγράμματα στον τομέα της κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο που τόσο μας ενδιαφέρει.

Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και γίνονται συζητήσεις για το Ανατολικό Αιγαίο και την Τουρκία αλλά δεν εφησυχάζονται και οι υπόλοιποι προορισμοί της χώρας”.

Ανατροπή προβλέψεων;

Με βάση όσα αναφέρει ο κ. Κόντες, “οι πρόσφατες προβλέψεις μας για το έτος 2026 στον τομέα της Κρουαζιέρας που ήταν αύξηση της τάξης του 4-5% συγκριτικά με το έτος 2025, φαίνεται ότι χρειάζονται αναθεώρηση, ιδιαίτερα αν οι εχθροπραξίες αυτές συνεχισθούν για αρκετό χρονικό διάστημα όσο πλησιάζουμε την τουριστική περίοδο.

Ας ελπίσουμε ότι οι εχθροπραξίες αυτές θα εξομαλυνθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να επανέλθουμε στην κανονικότητα πολύ γρήγορα.

Επανεξετάζοντας τις αγορές που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, Αμερική, Ισραήλ, Τουρκία, Ευρώπη αλλά και Σαουδική Αραβία-Μέση Ανατολή οι οποίες αποτελούν δυνατούς πελάτες της τουριστικής βιομηχανίας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός από τους tour operators όσον αφορά και στις κρουαζιέρες.

Με βάση αυτό το γεγονός είμαστε λίγο συγκρατημένοι για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της κρουαζιέρας. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι αν ίσως διατηρήσουμε τα αποτελέσματα του 2025. Εφόσον η παρούσα κατάσταση συνεχίσει για αρκετό διάστημα θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνουν Αίγυπτο, Ισραήλ, Τουρκία και άλλους προορισμούς στην περιοχή.

Το 2026 έχουν προγραμματιστεί αρκετά νέα πλοία και ιδιαίτερα lux κρουαζιερόπλοια με πολύ ενδιαφέροντα δρομολόγια σε νέους προορισμούς στην χώρα μας.

Ήδη αρκετές εταιρείες μελετούν την πιθανή αλλαγή προγραμμάτων, εάν αυτό χρειαστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπάρχει για την Βόρεια Ευρώπη (για περιορισμένο όμως χρονικό διάστημα και για πολύ περιορισμένη προσφορά σε τουριστικούς λιμένες). Υπάρχει μια σκέψη για προγραμματισμούς που αφορούν την Δυτική Μεσόγειο.

Η μεγάλη διαφορά θα γίνει με τους Αμερικανούς επιβάτες οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα στην περιοχή τους και η Καραϊβική να ανεβαίνει πολύ σε ποσοστά επισκεψιμότητας.

Όμως η σημαντική υποτίμηση του δολαρίου αποτελεί αρνητικό κίνητρο για τα ταξίδια τους προς Ευρώπη, εφόσον πλέον τα ταξίδια τους προς Ευρώπη θεωρούνται αρκετά ακριβά.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να αναφέρουμε φυσικά και τις επιπτώσεις στο κόστος όσον αφορά την λειτουργία των τουριστικών μονάδων, τις μεταφορές αλλά και το κόστος λειτουργίας των κρουαζιερόπλοιων με ιδιαίτερη αιτία την αύξηση των καυσίμων και όχι μόνο.

Όσον αφορά τώρα την Ασιατική αγορά αλλά και την Μέση Ανατολή, η Ασιατική αγορά αυξάνει σημαντικά την χωρητικότητα στην κρουαζιέρα για την χειμερινή περίοδο. Έτσι λοιπόν τα εν λόγω πλοία αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιστροφής στους θερινούς τους προορισμούς, ιδιαίτερα προς την Ευρώπη, μέσω των στενών Ορμούζ. Αποτέλεσμα είναι να επιστρέψουν με προορισμό τον γύρο της Αφρικής με κόστος και χρόνο σχεδόν διπλάσιο.

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούζ, με πολύ ενδιαφέροντες προορισμούς (Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ντόχα) υπάρχουν ήδη δύο κρουαζιερόπλοια Ελληνικής διαχείρησης και πολλά άλλα πλοία φαίνεται να είναι παγιδευμένα στην περιοχή με τεράστιες δυσκολίες ώστε να επιστρέψουν στην Μεσόγειο για τα θερινά προγράμματα τους.

Με κλειστά αεροδρόμια και δυσκολίες στον ανεφοδιασμό αλλά και την αλλαγή επιβατών με προορισμούς μέσα στη δύνη του πολέμου δεν μπορούν να συνεχιστούν τα προγράμματα. Επιπλέον με κλειστά τα στενά του Ορμούζ, τα πλοία είναι αδύνατον να επιστρέψουν στους θερινούς προορισμούς τους, αν συνεχίσουν οι εν λόγω εχθροπραξίες.

Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή επηρεάζοντας παγκοσμίως ενεργειακές περιπέτειες, υψηλά κόστη μεταφορών και γενικά ακρίβεια σχεδόν σε όλα τα προϊόντα.

Το βασικότερο θέμα για τα ανωτέρω είναι βέβαια το κλείσιμο των στενών Ορμούζ που καθιστά την άφιξη των δεξαμενοπλοίων στον προορισμό τους άγνωστη. Επίσης και πλοία/φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα παγκοσμίως προς Ευρώπη, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Το τόσο σημαντικό γεγονός που ζούμε τώρα και έχουμε ζήσει και στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις είναι για μια ακόμη φορά απόδειξη ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη περιοχή.

Ας ελπίσουμε ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν το συντομότερο, χωρίς άλλο ρίσκο και ζημιές ιδιαίτερα στο τουριστικό μας προϊόν που μόλις εποχιακά αρχίζει στην περιοχή μας” καταλήγει ο κ. Κόντες.

Οι παρενέργειες στον τουρισμό

Στο μεταξύ, η διάρκεια της έντασης αποτελεί την κύρια ανησυχία και για τον εγχώριο τουριστικό κόσμο. Παρότι ο κλάδος επαναλαμβάνει ότι έχει μάθει να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις, σε περίπτωση που η ένταση παραταθεί ή τα επεισόδια επεκταθούν και σε περιοχές της Αν. Μεσογείου όπως η Κύπρος, υπάρχει φόβος να επηρεάσει την ταξιδιωτική ψυχολογία και να επιβραδύνει τις κρατήσεις, λίγο πριν την επίσημη έναρξη μιας πολλά υποσχόμενης σεζόν.

Πάντως, η κύρια ανησυχία αφορά το εάν ένταση διαρκέσει περισσότερο. Τότε, μόνο, υπάρχει φόβος για επιβράδυνση κρατήσεων, ιδιαίτερα από μακρινές αγορές που είναι πιο ευαίσθητες σε γεωπολιτικούς κινδύνους.