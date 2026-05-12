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METRO: Ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο με νέο υπερσύγχρονο κατάστημα BEST VALUE στη Λευκωσία
Επιχειρήσεις
12:18 - 12 Μάι 2026

METRO: Ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο με νέο υπερσύγχρονο κατάστημα BEST VALUE στη Λευκωσία

Reporter.gr Newsroom
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Η METRO ΑΕΒΕ συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία στην κυπριακή αγορά, εγκαινιάζοντας το νέο κατάστημα BEST VALUE στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO, και ο Γιάννης Βλαχονικολέας, Γενικός Διευθυντής της BEST VALUE.   

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της διπλωματικής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και συνεργάτες και επαγγελματίες του κλάδου HORECA και μεταπώλησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της νέας επένδυσης για την εταιρεία και την κυπριακήοικονομία.

Επένδυση στρατηγικής σημασίας για τη METRO

Από το 2020 η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από € 20 εκατ. στην αγορά της Κύπρου, καθώς πρόκειται για μια χώρα που προοδεύει και αναπτύσσεται. Μετά το πρώτο κατάστημα στη Λεμεσό, το νέο κατάστημα στη Λευκωσία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της METRO για επενδύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών.

Η METRO εισήγαγε πρώτη στην Κύπρο το concept του one stop shop για επαγγελματίες της μεταπώλησης και της HORECA, προσφέροντας έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο τρόπο αγορών. Έξι χρόνια μετά την είσοδό της στην κυπριακή αγορά, η METRO, μέσω της θυγατρικής της «BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ», προχώρησε δυναμικά στο επόμενο σημαντικό βήμα ανάπτυξης.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις για τους επαγγελματίες HORECA και μεταπώλησης

Το νέο κατάστημα βρίσκεται σε κομβικό σημείο, με άμεση πρόσβαση από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας. Η στρατηγική του θέση εξυπηρετεί επαγγελματίες, τόσο της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας, όσο και της Λάρνακας και των γύρω περιοχών.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε συνολικό εμβαδό 4.900 τ.μ. διαθέτοντας κρεοπωλείο, μανάβικο, χώρους συντήρησης και κατάψυξης, καθώς και πλήρεις αποθηκευτικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το κατάστημα προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, από κυπριακά, ελληνικά και διεθνή brands, δίνοντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα ευέλικτων αγορών και άμεσης εξυπηρέτησης.

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