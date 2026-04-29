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Συνάντηση Κικίλια - Χριστοδουλίδη: Σημαντικά βήματα στη ναυτιλία και τις υποδομές προς όφελος των λαών μας
Ναυτιλία
15:32 - 29 Απρ 2026

Συνάντηση Κικίλια - Χριστοδουλίδη: Σημαντικά βήματα στη ναυτιλία και τις υποδομές προς όφελος των λαών μας

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο και της συμμετοχής του στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ε.Ε. για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, καθώς και στην Υπουργική Διάσκεψη για τους Ναυτικούς.

Ο κ. Κικίλιας, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ανέφερε πως «είχα την τιμή να με υποδεχθεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Πρόεδρος, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, και να έχουμε μια πολύ ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για θέματα ναυτιλίας, ναυτιλιακών υποδομών, ναυπηγείων και ενέργειας, όπου και οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Κύπρος, κάνουν σημαντικά βήματα μπροστά προς όφελος των κοινωνιών και των λαών τους».

Νωρίτερα, ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, επισκέφθηκε την ελληνική φρεγάτα «ΕΛΛΗ», η οποία βρίσκεται στο νησί για τη συνδρομή της χώρας μας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό το πρίσμα της τρέχουσας περιφερειακής κρίσης.

Ο κ. Κικίλιας, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους της φρεγάτας από τα μέλη του πληρώματος, τόνισε πως «Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μετά από 52 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία, έχουμε σήμερα στο νησί πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και F-16 και είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας. Αλλά και όλος ο ελληνισμός είναι περήφανος και με το κεφάλι ψηλά, γιατί έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε την πατρίδα και το έθνος μας παντού και ειδικά εδώ στην Κύπρο».

Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα, ιστορικό χώρο μνήμης και θυσίας Κυπρίων αγωνιστών.

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