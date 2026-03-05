Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» στην Κύπρο

Το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή της φρεγάτας Cristóbal στην Κύπρο, με στόχο την εκτέλεση αποστολών «προστασίας» στην περιοχή.

Η φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, καθώς και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, ενισχύοντας τη ναυτική παρουσία μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι από ιρανικό drone.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισπανικού Υπουργείου Άμυνας, η Cristóbal , η οποία θα καταπλεύσει στις 10 Μαρτίου στο λιμάνι της Σούδας, θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ θα υποστηρίξει και την ασφαλή απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ασφάλεια των στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων στο νησί, μετά τη σοβαρή αναστάτωση που προκάλεσε η επίθεση με drone στη βρετανική βάση.